شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حكايات الطب.. طفل تتحول عينيه للون الأزرق بسبب دواء والان مع تفاصيل الخبر

للطب حكايات وجولات، حيث وقف العلم عاجزا أمام تفسير الكثير من الحكايات والقصص لم يعط تفسيرا محددا لها.

وفى إحدى الحكايات الغريبة تحولت عيون طفل يبلغ من العمر حوالى ستة أشهر إلى اللون الأزرق النيلي بشكل مفاجئ بعد أن كان لونها بني خالص، وذلك بعد تناوله دواء كمضاد للفيروسات وكعلاج لكوفيد 19، ليفاجئ الأطباء بهذه الحالة النادرة التي لا تفسير لها.

أوضح الأطباء في تقرير نشر في موقع لايف ساينس الطبي أن الآثار الجانبية لأدوية مضادات الفيروسات غالبا ما تكون الإسهال الشديد والانخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء مع ارتفاع مستوى حمض اليوريك مع الغثيان وتكون الحصوات الكلوية، ولكن ما العلاقة بزرقة العين المفاجئة التي حدثت للطفل الرضيع؟

القزحية هي النسيج الشفاف الذي يغطي العين من عند المقدمة وتقع كدائرة ملونة تحيط بالبؤبؤ في العينين، هو في حالة الطفل الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، ووفقًا لتقرير نشر في مجلة "فرونتير إن بيدياتريكس" أن الطفل نقل إلى مستشفى في تايلاند لإصابته بالحمى الشديدة والسعال وبعد أن جاءت نتيجة اختبار الكوفيد 19 إيجابية له أعطي مجموعة من الأدوية وخاصة دواء مضاد للفيروسات على شكل شراب، وبعد 18 ساعة فقط من تناول الرضيع لهذا الدواء لاحظت والدته أن عينيه بدأت في التغير إلى اللون الأزرق السماوي بعد أن كانت داكنة باللون البني.

أوضح الأطباء عند الكشف على الطفل بشكل مباشر بتراكم الصبغة الزرقاء في القزحية في كلتا عينيه، والغريب عندما توقف الطفل عند تناول أدوية مضادات الفيروسات بعد تحسن حالته بدأ لون عينيه إلى العودة مرة أخرى إلى اللون الطبيعي.

ليعلق الدكتور فك شارما جراح العيون في عيادته في لندن في المملكة المتحدة، لموقع لايف ساينس، أن هذه الحالة الطبية غريبة ونادرة وغير مفسرة لأنها غالبا ما يتم تحديد لون العينين من خلال القزحية وليس القرنية، وقد يكون بعض التفسير لهذا الأمر هو المادة الكيميائية الفلورية التي تتراكم بطريقة ما غير معروفة في القرنية بعد تناول الأدوية المضادة للفيروسات.

أما أطباء الطفل الصغير فيرجعون هذا الأمر إلى بعض الشكوك منها أنها ناتجة عن اضطرابات أيضية أو نواتج ومكونات إضافية للأقراص مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الحديد الأصفر.

وعند فحص عيني الرضيع بعد تعافيه التام من المرض لم يظهر عليه أي مشكلة في بصره وفقًا لفحص الأطباء، إلا أنه لم يكن من الواضح هل هناك تأثير فيما بعد على بصره نتيجة تغير لون عينيه المفاجئ وعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى أم لا.