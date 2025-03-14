شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد.. بعد تحليل ليلى.. أى اختبارات الحمل أكثر دقة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل كامل العدد 3، اكتشاف ليلى "دينا الشربيني"، أنها ليست حاملا، وأنها ستجرى عملية جراحية خلال الفترة المقبلة.وأصيبت ليلى بالصدمة بعدما أكد لها الطبيب أنها ليست حاملا، وطلب منها مجموعة من الفحوصات للاطمئنان على صحتها، خاصة بعد أن أظهر اختبار البول إيجابى.

يعرض مسلسل كامل العدد 3 على قناة ONTV ضمن سباق رمضان الدرامى 2025 ومنصة watch it الرقمية.

فيما يلى نعرض أيهم أكثر دقة فى الكشف عن الحمل اختبار الدم ام البول وفقا لموقع كليفلاند

وفقًا للتقرير، يتوفر نوعان من اختبارات الحمل: اختبارات الحمل عن طريق البول واختبارات الحمل عن طريق الدم، ويقيس كلا الاختبارين نفس الهرمون في الجسم: الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG).

فحص الدم للحمل

وفقًا لجمعية الحمل الأمريكية ، يتم إجراء اختبارات الحمل عن طريق الدم في أغلب الأحيان في عيادة الطبيب وتتضمن سحب عينة دم من المريضة واختبارها بحثًا عن هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية HCG.

يُعدّ فحص الدم أكثر دقة من فحص البول، إذ يُمكن الكشف عن مستويات هرمون الحمل (HCG) في الدم بعد 7-12 يومًا من الحمل، يقيس اختبار الحمل التراكمي في الدم بدقة كمية هرمون الحمل (HCG) الموجودة في الدم، يُعد هذا الاختبار مهمًا للكشف عن ارتفاع أو انخفاض مستويات هرمون الحمل في الجسم.

اختبارات البول

اختبارات الحمل عن طريق البول متوفرة بدون وصفة طبية، وتُقدر دقتها بحوالي 99% عند استخدامها بدقة وفقًا للتعليمات الموجودة على العبوة، يتم قراءة الاختبار مبكرًا جدًا أو تركه لفترة طويلة قد يُعطي نتائج غير دقيقة، لذا من المهم اتباع التعليمات الموجودة على العبوة بدقة.

يمكن الكشف عن هرمون الحمل في البول بدءًا من اليوم العاشر إلى الرابع عشر بعد الحمل، وهو عادةً الوقت الذي تلاحظ فيه المرأة غياب الدورة الشهرية، يُنصح عادةً بإجراء الاختبار مع أول تبول في الصباح، حيث تكون مستويات هرمون الحمل في أعلى تركيز لها.

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