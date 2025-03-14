شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد.. أنواع سرطان تُظهر نتيجة اختبار حمل إيجابية مثل حالة ليلى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد 3، حالة من الحزن بين أبناء أحمد "شريف سلامة" وليلى "دينا الشربيني"، وخاصة أميرة "جيسيكا حسام"، والتي دخلت في نوبة من البكاء، بعدما أجروا عملية بحث اتضح لهم أن نتيجة تحليل حمل والدتها الخاطئة قد تكون دليل إصابة بمرض السرطان.

وكانت الحلقة السابقة من المسلسل انتهت على إجراء ليلى لتحليل حمل وشعورها بالصدمة بعد مشاهدتها لصدمة شديدة.

وحول ذلك تحدثنا مع الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في عين شمس حول حقيقة تحليل الحمل الإيجابي التي قد يكون علامة على الإصابة بمرض السرطان.

قال استشاري النساء، إن هناك أنواعا من السرطان يمكن أن تتسبب في نتيجة إيجابية خاطئة لاختبار الحمل (أي تظهر النتيجة إيجابية على الرغم من عدم وجود حمل حقيقي)، والسبب في ذلك هو أن اختبار الحمل يعتمد على الكشف عن هرمون hCG (هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشري) في الدم أو البول، وهذا الهرمون يُنتج عادة أثناء الحمل.

ولكن هناك بعض أنواع السرطان قد تفرز هذا الهرمون أيضًا، ومنها: 1. سرطان المشيمة

وهو نوع نادر من السرطان يتطور من الخلايا المرتبطة بالحمل، سواء كان ذلك بعد الحمل الطبيعي أو الإجهاض أو الحمل العنقودي.

2. أورام الخلايا الجرثومية

والتي تشمل أنواعًا من السرطانات التي تتكون عادة في المبيضين أو الخصيتين، لكن يمكن أن تتكون أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم.

3. بعض أنواع سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان المعدة

على الرغم من أن ذلك نادر، لكن في حالات معينة قد تفرز هذه الأورام هرمون hCG.

4. أورام المبيض

مثل الأورام المفرزة لهرمون hCG التي قد تعطي نتيجة إيجابية في اختبار الحمل.

إذا كانت نتيجة اختبار الحمل إيجابية دون وجود حمل متوقع، فمن المهم جدًا استشارة الطبيب لإجراء فحوصات أكثر دقة، مثل اختبارات الدم المتقدمة اي الرقمي والتصوير بالأشعة السونار الطبي.

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