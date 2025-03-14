شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على فطارك.. الكفتة المشوية تعوض جسمك بالعناصر الغذائية بعد الصيام والان مع تفاصيل الخبر

الكفتة المشوية خيار رائع ومفيد على إفطار رمضان، خاصةً إذا تم إعدادها بطريقة صحية، ووفقا لدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية في معهد الكبد، سنتعرف على فوائدها العامة للجسم، ومنها:

فوائد الكفتة المشوية على الإفطار:

1. مصدر ممتاز للبروتين:

تحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

البروتين أيضًا يُساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُقلل من الرغبة في تناول أطعمة غير صحية.

2. قليلة الدهون (عند شويها):

الشوي هو طريقة صحية للطهي تقلل من كمية الدهون المتناولة مقارنةً بالقلي.

يُنصح باستخدام لحم قليل الدهن أو اللحم المفروم مع الدجاج لتحضير كفتة خفيفة وصحية.

3. غنية بالعناصر الغذائية:

تحتوي على الحديد، الزنك، وفيتامين B12، وهي عناصر ضرورية للطاقة وصحة الدم.

يُساعد الحديد في الوقاية من فقر الدم خاصةً لدى النساء.

4. سهلة الهضم:

الكفتة المشوية أخف على المعدة مقارنةً بالأطعمة المقلية والدسمة، مما يجعلها مناسبة للإفطار بعد ساعات الصيام الطويلة.

5. سهلة في الإعداد:

يمكن إضافة مكونات مفيدة مثل البقدونس، الكزبرة، الثوم، والبصل، مما يزيد من قيمتها الغذائية.

إضافة التوابل مثل الكمون والكركم والفلفل الأسود يُعزز من الفوائد الصحية.

نصائح لتحضير كفتة مشوية صحية:

استخدمي اللحم قليل الدهن أو اللحم المفروم من الدجاج.

ضعي الأعشاب الطازجة مثل البقدونس والكزبرة لزيادة القيمة الغذائية.

ابتعدي عن إضافة الدهون أو الزيوت أثناء التحضير.

اشويها على الفحم أو في الفرن بدلاً من قليها.

قدميها مع سلطة خضروات طازجة أو طبق تبولة لتعزيز الفائدة الغذائية.