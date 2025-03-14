شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نوعا من الأطعمة تنقى الجسم وتحسن الصحة.. اختار منها على السحور والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الأطعمة المفيدة لتناولها على السحور ومن دورها المساعدة فى تنقية الجسم من السموم وتحسين الصحة العامة، وفقا لدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة فى المنصورة، ومن هذه الأطعمة التالى:

1.الشوفان:

غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تنظيف الجهاز الهضمي وتحسين الهضم.

يُمكن تناوله مع الحليب أو الزبادي وإضافة الفواكه الطازجة أو القرفة لتعزيز الطعم والفوائد.

2. الخيار والخضراوات الطازجة:

مليئة بالماء والألياف مما يُساعد على ترطيب الجسم وتخليصه من السموم.

يُنصح بتناول الخيار، الخس، الطماطم، والجزر في طبق سلطة خفيف.

3. الزبادي:

يحتوي على بكتيريا نافعة تُحسّن من صحة الجهاز الهضمي وتُساعد في التخلص من السموم.

يُمكن تناوله مع العسل أو الفواكه لزيادة الفائدة.

4. عصير الليمون بالماء الدافئ:

يُفضل شربه قبل السحور بنصف ساعة.

يُساعد في تحسين وظائف الكبد وتنقية الجسم من السموم.

5. الأفوكادو:

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الجلوتاثيون، التي تساعد الكبد في التخلص من السموم.

يمكن تناوله كشرائح أو إضافته إلى السلطات.

6. الحبوب الكاملة (مثل الخبز الأسمر):

تحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنقية الجسم من السموم.

تمنح طاقة طويلة الأمد خلال ساعات الصيام.

7. العسل الأبيض الطبيعي:

مضاد للبكتيريا ومقوي للجهاز المناعي.

يمكن إضافته إلى الماء الدافئ أو الزبادي أو الشوفان.

8. الفواكه الطازجة:

غنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تطهر الجسم وتدعم وظائف الكبد.

يمكن تناولها مباشرة أو إعداد عصير طبيعي بدون سكر.

9. الزنجبيل:

له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في طرد السموم من الجسم.

يمكن شرب شاي الزنجبيل مع العسل أو إضافته إلى الأطعمة.

10. البقوليات :

مصدر جيد للبروتين والألياف، ويساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول وتطهير الجهاز الهضمي.

يُفضل تناوله مع زيت الزيتون وعصير الليمون لتعزيز الفوائد.

11 ـ الماء:

شرب الماء بكثرة خلال فترة الإفطار وحتى السحور.

وايضا، يجب تجنب الأطعمة المقلية والدسمة لأنها ترهق الجسم وتعيق عملية التنقية، كما ينصح ان اختيار الأطعمة الطازجة وغير المصنعة للحصول على أقصى استفادة.