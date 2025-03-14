تحذير: علامات صامتة تنذر بسرطان المبيض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّر أطباء من الأعراض الصامتة لسرطان المبيض، الذي يُعرف بـ«القاتل الصامت» لصعوبة اكتشافه في مراحله المبكرة. وأوضح الخبراء الصحيون، أن الأعراض قد تبدو عادية أو مرتبطة بحالات صحية أخرى، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص.

وتشمل العلامات التي تستدعي الانتباه انتفاخ البطن المستمر، وألم الحوض، والشعور بالشبع السريع، والتبول المتكرر أو المُلحّ. كما يمكن أن تظهر آلام الظهر المزمنة، والتعب الشديد، وألم أثناء العلاقة الحميمية، واضطرابات الجهاز الهضمي.

وشدد الأطباء، على أهمية مراجعة المختصين عند استمرار هذه الأعراض، إذ إن الاكتشاف المبكر يزيد من فرص نجاح العلاج ويقلل من خطورة المرض.

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