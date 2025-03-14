شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب إضافة الخس إلى فطارك وسحورك فى رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

الخس هو أحد أهم الخضراوات الورقية الصحية التى تحتوى على كم هائل من المغذيات والعناصر والفيتامينات والمياه أيضًا، لذلك تعد إضافته إلى نظامك الغذائى خلال شهر رمضان ضرورية.

فوائد الخس الصحية

الخس من الخضراوات التى يمكن إضافتها إلى الكثير من أنواع الطعام، أنواعه مختلفة لكن جميعها تشترك فى الكثير من الفوائد والعناصر والفيتامينات والمياه أيضًا والألياف الغذائية.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع "kuvings"، فإن الخس أهم الخضراوات الورقية التى تحتوى على مستويات عالية جدًا من البوتاسيوم المركزية، له الكثير من الفوائد الصحية خلال شهر رمضان بشكل خاص..

يحتوي على كميات هائلة من المركزية مما يعادل السوائل ويوازنها في الجسم.

يعيد الترطيب للجسم ويحميه من الجفاف.

يحمي الجسم من أعراض الجفاف مثل الإعياء والدوخة وعدم الاتزان والاضطراب.

يعزز من الهضم الجيد وتقليل حدة الإصابة باضطرابات الإخراج والإمساك.

يعزز من الشعور بالشبع لغناه بالألياف الغذائية الصحية.

فوائد الخس فى شهر رمضان

أوضح تقرير آخر نشر في موقع "كليفلاند كلينك" الطبي أن الخس يتميز بـ ..

مصدر ممتاز لفيتامين ك الهام لبناء العظام وتقويتها.

يحافظ على الوزن ويساعد على فقده ويساعد على الحفاظ على وزن صحي نظرًا لسعراته الحرارية القليلة.

الشعور بالشبع السريع والامتلاء.

يحسن من قوة الجسم وطاقته، فالترطيب هو سر الشعور بالطاقة والحيوية والقوة.