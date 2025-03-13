شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة المترو.. استشاري يحدد اضطرابات نفسية تدفع لتصرفات غير مسئولة والان مع تفاصيل الخبر

واقعة غريبة استيقظنا عليها اليوم، فوسط دهشه الجميع قامت فتاة بخلع ملابسها داخل مترو جامعة القاهرة، حيث أكدت التحريات الأولية أنها تعانى اضطرابا نفسيا، ولكن ما هو نوع الاضطراب الذى يؤدى لمثل هذه التصرفات

فتاة المترو.. هل تعانى الاضطراب الوجداني

أوضح الدكتور أمجد العجرودي استشاري النفسية بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مثل هذه التصرفات الهيستيرية أو الهوسية أقرب إلى الإصابة بالاضطراب الوجداني الذي يخلف حالة من نوبات الهوس لدى بعض مرضاه، تلك النوبات الهوسية تخلف مجموعة من الأعراض منها تصرفات غير مسئولة اندفاعية بشدة دون منطق أو تفكير، مثل خلع الملابس على سبيل المثال.

أعراض الاضطراب الوجداني

ـ كلام متكرر ومتتالي بشكل هوسي.

ـ قلة نوم حادة.

ـ عصبية مفرطة.

ـ تطبيق الفعل دون تفكير.

ـ هزار أو سخرية غريبة وحادة في بعض الحالات.

ـ شتائم متتالية.

فتاة المترو.. ما أسباب الاضطراب الوجداني

هذا الاضطراب الوجداني ناتج عن اضطرابات كيمياء المخ، لا سبب محدد له، ولا يمكن حصر العوامل المؤدية له، ومن المحتمل أن تكون الفتاة مصابة بهذا الاضطراب، وبالكشف المتخصص سوف يتم الكشف عن الإصابة المحتملة، والتي لا تخرج عن حالتين لا ثالث لهما، إما اضطراب وجداني أو حالة فصام حادة.

التحقيقات في الواقعة

يذكر أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تجري التحريات لكشف ملابسات خلع فتاة ملابسها داخل محطة مترو جامعة القاهرة، وأشارت التحريات الأولية إلى أنها تعاني من مرض نفسي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

النتائج الأولية للتحقيق

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التحفظ على الفتاة، وتبين من خلال التحريات الأولية أنها تعاني من مرض نفسي.



