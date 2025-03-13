شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا.. أسباب فقدان الوعى المفاجئ بعد حالة إغماء نوح والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل حكيم باشا على قناة سي بي سي في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية 3 عصرا، وعلى سي بي سي دراما يعرض في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 1 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 6 صباحًا والإعادة الثالثة 10 ونصف صباحًا.

مسلسل حكيم باشا

في مشهد في المسلسل ظهر نوح عم حكيم باشا وهو يفقد توازنه ويسقط مغشيا عليه، فما هي أبرز أسباب فقدان التوازن والإغماء؟ أجاب تقرير نشر في موقع "كليفلاند كلينيك" الطبي موضحًا أن أبرز الأسباب هي:

انخفاض ضغط الدم المفاجئ

الذي يقلل تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ مما يؤدي إلى فقدان الوعي مؤقتًا بسبب انخفاض ضغط الدم.

الإغماء القلبي

الذي يصيب الإنسان بسبب مشكلة في القلب ويؤثر على بعض الأشخاص مما يؤثر أيضًا على كمية الدم الذي يضخه القلب إلى الدماغ، ويشكل حوالي 15% من حالات الإغماء.

إغماء الجيب السباتي

نتيجة الضغط على الشريان السباتي في الرقبة مما يؤدي إلى اضطراب تغذية الدماغ.

الإغماء الوعائي

الناتج عن الإرهاق مثل الضغط النفسي أو الصدمة الجسدية أو الألم العاطفي أو رؤية الدم، وهو رد فعل جسدي سريع يسبب الإغماء المباشر.

انخفاض سكر الدم

البعض من الأسباب الأخرى تحدث نتيجة انخفاض حاد وسريع ومفاجئ في سكر الدم، كما يحدث عند بعض الأشخاص المصابين بالسكري.

الحالات العصبية

البعض من الحالات العصبية مثل السكتات الدماغية أو اضطراب النوبات.

الجفاف الشديد

أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل سريع قد يؤدي إلى الإغماء.

بعض الأدوية

قد تتسبب في الإغماء السريع مثل الأدوية التي تعالج القلب وأدوية الزهان ومضادات الهستامين والأفيونات، فضلاً عن الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم ومدرات البول وحاصرات قنوات الكالسيوم ومثبطات الإنزيمات.

علاج الإغماء

ونصح التقرير بضرورة العرض على المختص الذي يقرر وحده السبب الرئيسي في حدوث الإغماء وعلاجه علاجًا سريعًا دوائيًا وفقًا للحالة وطبيعتها.

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