شكرا لقرائتكم خبر عن أضف هذا الخضار إلى طبق السلطة فى رمضان لصحة الجلد والعظام والان مع تفاصيل الخبر

لا شك أن الخضراوات تلعب دورًا أساسيًا على مائدة رمضان الصحية، فلا يخفى على أحد أهمية الخضراوات في تعزيز ترتيب الجسم وإمداده بالمياه اللازمة حتى لا يشعر بالعطش خلال فترة الصيام، فضلاً عن تعزيزه للترطيب والليونة والمرونة، كذلك يحسن من حالة الجلد ويحسن من حالة الجسم والصحة بشكل عام.

وفقًا لتقرير نشر في موقع "بيزنس ريكوردر"، فإن الخيار أحد أهم الخضراوات التي لا يجب إهمال إضافتها إلى كل الوجبات بين الإفطار وحتى السحور، خاصة في طبق السلطة، فهو المكون الأساسي لها والذي يمد الجسم بفوائد عديدة:

الصحة الجلدية

الخيار لا شك له تأثير هادئ وجيد للغاية وصحي أيضًا للصحة الجلدية، فهو يخفف من الالتهابات بشكل واضح، كما أنه يخفف من التهيج والتورم، كما أنه بخصائصه المضادة للالتهابات يقي من الالتهابات المتكررة للجلد، كما أنه يقلل الانتفاخات والتورمات، كما أنه يوضع على الجلد لإزالة حروق الشمس أو الاسم، لأن الكبريت الموجود في الخيار يعمل على تحفيز نمو الشعر مرة أخرى.

صحة العظام

يحتوي الخيار على فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم وعناصر غذائية تعزز من صحة العظام، يمكن أيضًا الحصول على فيتامين كاف من الخيار الذي يوفر 11% من الاحتياجات اليومية، وهو مهم لتعزيز امتصاص الجسم للكالسيوم مما يقوي العظام والعضلات.

الهضم الجيد

يعزز الخيار من الهضم الجيد لأنها يحتوي على 95% من المياه، كما أن سعراته الحرارية منخفضة للغاية مما يساعد الجسم على التخلص من سمومه ويساعد أيضًا الجهاز الهضمي في هضم الطعام، كما أن قشور الخيار تحتوي على فيتامين سي المعزز للمناعة.

إنقاص الوزن

بفضل الألياف الغذائية والمياه التي يحتوي عليها الخيار يمكن التخلص من الوزن الزائد، فهو أفضل صديق لمن يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يهدف من خلاله إلى التخلص من الأوزان والدهون.

مضاد للأكسدة الطبيعي

أحد أهم مصادر مضادات الأكسدة بما في ذلك فيتامين سي أو فيتامين سي وبيتا كاروتين، فيحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من التهابات الجسم وتحسن من الصحة.