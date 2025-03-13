شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حكايات الطب.. قصة صينى عاد للحياة والسير بعد انقسام جسده لنصفين والان مع تفاصيل الخبر

تعرض رجل صيني لحادث سير يعد من أغرب حالات الطب فى مدينة شنتشن في عام 1995، وتعرض جسمه للقطع لنصفين بعد أن صدمته شاحنة بضائع، ولكن بعد ما يقرب من 13 عاما على الحادث تمكن من السير مرة أخرى ويستمتع بحياته وذلك بفضل مجموعة متنوعة من وسائل المساعدة على الحركة.

ووفقا لتقرير صحيفة " التليجراف" أدرك الأطباء أن النصف السفلي من جسده أصبح غير قابل للشفاء، لكن سلسلة من العمليات الجراحية نجحت في إغلاق جذعه الذي لا نهاية له.

تم نقل الجلد من رأسه إلى الجانب السفلي من جسده المقطوع للحفاظ على أعضائه حية وبعيدًا عن التأثيرات الضارة للتعرض الخارجي، وبعد عدة عمليات جراحية، ظل ضعيفًا للغاية ولم يتمكن من احتواء أعضائه، وقضى الأشهر التالية في وضع أفقي.

عمل "بينج" على بناء القوة في ذراعيه لتمكينهما من الحركة، ثم بدأ في البحث عن شركات متخصصة في تصنيع الأطراف الاصطناعية، قام الخبراء بتجميع الساقين الصناعيتين والملائمتين خصيصًا لجذعه.

ساعد الأطباء في مركز أبحاث إعادة التأهيل في الصين بينج على تعلم المشي مرة أخرى باستخدام ساقين صناعيتين متصلتين بجبيرة خاصة.

مثابرته وكفاحه من أجل الحياة، وعدد من وسائل المساعدة على الحركة، تساعده الآن على القيام بالأنشطة اليومية التي يقوم بها الأشخاص ذوو الأجسام الطبيعية.