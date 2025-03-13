شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على فطارك.. سلطة الفتوش كنز فى سفرة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

سلطة الفتوش من الأطباق الشهية والمغذية التي يكثر تحضيرها في رمضان، خصوصًا على الإفطار.

وقدمت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية في القصر العيني فوائدها الصحية ولماذا هي خيار مثالي على سفرة رمضان.

فوائد سلطة الفتوش في رمضان: 1. غنية بالفيتامينات والمعادن:

تحتوي على مجموعة متنوعة من الخضروات مثل الخس، الطماطم، الخيار، الفجل، البقدونس، النعناع، والفلفل الرومي.

توفر فيتامينات مهمة مثل: A، C، K، والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يعزز المناعة ويحسن صحة الجلد والعينين.

2. ترطيب الجسم:

الخضروات المستخدمة فيها تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والخس، مما يُساعد على تعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام والحفاظ على ترطيب الجسم.

3. غنية بالألياف الغذائية:

توفر الألياف الضرورية لتحسين عملية الهضم ومنع الإمساك الذي قد يحدث خلال رمضان.

تُساعد الألياف أيضًا في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.

4. قليلة السعرات الحرارية:

تُعتبر وجبة مثالية لمن يرغبون في الحفاظ على وزن صحي أو خسارته، خصوصًا إذا تم تحضيرها دون إضافة الكثير من الزيت أو الخبز المقلي.

5. تحسين عملية الهضم:

احتواؤها على النعناع والبقدونس يُساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخات وتحسين الهضم.

6. مضادات الأكسدة:

الخضروات الطازجة مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتدعم صحة القلب.

7. مصدر للطاقة والعناصر الغذائية:

تزوّد الجسم بالعناصر الضرورية لتعويض نقصها أثناء الصيام، دون الشعور بالتخمة أو الثقل.

نصائح لتحضير فتوش صحي في رمضان:

تجنبي الإكثار من الزيت: استخدمي زيت الزيتون بكميات معتدلة، لأنه صحي ويدعم صحة القلب.

استخدمي الخبز المحمص بدلًا من المقلي: لتقليل السعرات الحرارية والحصول على قرمشة صحية.

أضيفي الليمون الطازج: يساعد في تعزيز النكهة وتوفير فيتامين C الذي يحسن امتصاص الحديد.

تناولي الفتوش كطبق أساسي أو جانبي: يساعد في تحضير المعدة لتناول الأطعمة الأخرى بعد الصيام.



