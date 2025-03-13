شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتى.. أهمية الدعم النفسي للمرأة حال تعرضها للعنف والان مع تفاصيل الخبر

ألقت الحلقة الثانية عشر من مسلسل إخواتي، بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15، الضوء على قضية العنف ضد المرأة، وذلك بعدما شهدت اعتداءات الفنان "أحمد حاتم – ربيع" على زوجته النجمة جيهان الشماشرجي "نجلاء"، وتعرضها لكدمات كثيرة في جسمها بسببه.

وفى هذا السياق، نلقى الضوء على أهمية الدعم النفسى للمرأة التى تتعرض للعنف على ضوء ما حدث للشخصية "نجلاء" التى تجسد دورها الفنانة جيهان الشماشرجى فى مسلسل "إخواتى".

ويعد الدعم النفسي للمرأة التي تعرضت للعنف أمرًا بالغ الأهمية، حيث يجب التعامل مع الآثار النفسية لهذا العنف، ومحاولة دعمها بالقدر الكافى لمحو آثاء هذا العنف، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Psychiatry"، وتشمل:

الاستماع لها ومحاولة احتوائها

من الضروري أن تجد المرأة شخصًا يمكنها التحدث معه بصدق وراحة، بحيث تشعر بأن هناك من يفهم مشاعرها دون الحكم فيها، حيث أن الاستماع يمكن أن يساعد في تخفيف الشعور بالوحدة والذنب.

التمكين النفسي

يجب تعزيز ثقة المرأة بنفسها وتذكيرها بأن العنف ليس خطأها وأنها ليست مسئولة عن التصرفات السلبية التي تعرضت لها، ومن خلال التمكين، يمكن للمرأة أن تبدأ في بناء شعور بالقوة الداخلية.

الدعم المهني

الخضوع للعلاج النفسي مع طبيب متخصص يعد من الأساليب الفعالة، ويمكن أن يساعد العلاج بالكلام (مثل العلاج المعرفي السلوكي) في معالجة الصدمات النفسية الناتجة عن العنف.

بناء شبكة دعم

تشجيع المرأة على الانخراط في مجموعات دعم نفسية أو اجتماعية يمكن أن يساهم في تعزيز شعورها بالانتماء والدعم وتجنب الوحدة والعزلة.

مراعاة الأمان الجسدي والنفسي

في حالات العنف المستمر، يجب التأكد من أن المرأة في بيئة آمنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، مثل التواصل مع الجهات المختصة أو إيجاد مأوى آمن.

التعليم والتوعية

التوعية حول كيفية التعرف على علامات العنف وحقوق المرأة يمكن أن يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة حيال الوضع، حيث أن الدعم النفسي له دور مهم في إعادة بناء حياة المرأة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات التي قد تواجهها بعد تجربة العنف.

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