شكرا لقرائتكم خبر عن بين ارتفاع الحرارة وانخفاضها.. اعرفى اللبس المناسب لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

عندما تتقلب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، من المهم اختيار ملابس تناسب تقلبات الجو لحماية طفلك من الإصابة بنزلات البرد أو الشعور بالحر.

ويقدم التقرير المنشور عبر موقع kids بعض النصائح لملابس طفلك فى هذه الحالة..

1. الطبقات المتعددة

أفضل طريقة للملابس فى حالة التقلبات هى ارتداء طبقات خفيفة يسهل إضافتها أو إزالتها حسب الحاجة.

مثلاً فانيلة قطنية خفيفة + قميص خفيف أو سترة + جاكيت خفيف.

2. الأقمشة المناسبة

استخدمي الأقمشة القطنية الناعمة على بشرة طفلك لأنها تسمح للبشرة بالتنفس وتمتص العرق.

تجنبي الأقمشة الثقيلة والمصنوعة من الصوف مباشرة على الجلد، وضعيها كطبقة خارجية فقط إذا كان الطقس باردًا.

3. الملابس الخارجية

فى الصباح الباكر والمساء، عادة ما يكون الجو أبرد، لذا يمكن ارتداء سترة خفيفة أو جاكيت يمكن خلعه لاحقًا عندما ترتفع الحرارة.

4. غطاء الرأس والأطراف

إذا كان الجو باردًا نسبيًا، احرصى على تغطية رأس طفلك وقبعاته ويديه وجوربيه لحمايته من الهواء البارد.

5. مراقبة الطفل باستمرار

تحسسى حرارة طفلك من رقبته أو صدره وليس من يديه أو قدميه.

إذا شعرتِ أنه دافئ جدًا، يمكنك إزالة طبقة من الملابس، وإذا كان باردًا، أضيفي طبقة أخرى.

6. الملابس الداخلية

استخدمى الملابس الداخلية القطنية دائمًا لأنها مريحة وتمتص العرق بشكل جيد.

7. في الأماكن المغلقة

إذا كنتِ ستذهبين إلى مكان دافئ، مثل مركز تجارى أو منزل، احرصي على إزالة الطبقات الثقيلة فورًا عند الدخول.