شكرا لقرائتكم خبر عن لو بيجيلك حموضة بعد الفطار أو السحور.. مشروبات لراحة معدتك والان مع تفاصيل الخبر

عند اتباع نمط حياة غير صحي وخاصة خلال شهر رمضان، تتعرض للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي، ومن أبرزها حموضة المعدة، وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع indeaexppress، بعض النصائح والمشروبات لتقليل الحموضة، ومنها:

1. ماء دافئ مع عسل:

تناول كوبًا من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل بعد الإفطار بنصف ساعة، فيساعد هذا في معادلة أحماض المعدة وتهدئتها.

2. ماء جوز الهند:

مشروب طبيعي يهدئ المعدة ويقلل من الحموضة، شرب كوب منه بعد الإفطار يخفف من الشعور بالحرقة.

3. الزنجبيل

يمكن تحضيره بوضع شرائح زنجبيل طازج في ماء ساخن وتركه ينقع لمدة 10 دقائق، و يُفضل تناوله دافئًا بعد الإفطار بساعة.

4. البابونج

يُعرف بتأثيره المهدئ للمعدة وتخفيف الالتهابات، ولذا تناول كوبًا منه دافئًا بعد الإفطار.

5. الحليب البارد

شرب كوب صغير منه يمكن أن يساعد في تخفيف الحموضة بسرعة.

6. النعناع

ضع أوراق النعناع الطازجة في ماء مغلي واتركها لمدة 5-10 دقائق، فيُفضل تناوله دافئًا بعد الإفطار.

7. عصير الصبار

يُهدئ بطانة المعدة ويقلل من الحموضة، تناول نصف كوب بعد الإفطار بساعة إذا كان متوفرًا.

نصائح إضافية أثناء الإفطار في رمضان:

تجنب تناول الأطعمة المقلية والدهنية والحارة.

امضغ الطعام ببطء واهتم بتقسيم وجبة الإفطار على مراحل.

تجنب النوم مباشرة بعد الإفطار.

تجنب المشروبات الغازية والكافيين وقت الإفطار.