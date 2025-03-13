دراسات تؤكد: مخاطر ومضاعفات صحية لارتداء الكعب العالي والحزام أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 10:19 صباحاً - تُعتبر الأحذية ذات الكعب العالي وحزام الحمل عنصراً أساسياً في إطلالة النساء في المناسبات الاجتماعية أو كجزء من مظهرهن الرسمي في بيئة العمل -كما يعتقدن- و حتى يتسمن بالأناقة والثقة، ورغم هذا تؤكد الدراسات وينصح الأطباء بتجنب ارتدائهما خلال فترة الحمل لأسباب صحية مهمة، كما تُظهر الدراسات الحديثة أن ارتداء حزام الحمل خلال فترة الحمل قد يرتبط أيضاً بمخاطر ومضاعفات صحية للأم والجنين.

وهنا يشير الدكتور محسن البنا أستاذ النساء والولادة إلى أنه من الضروري أن تكون الحامل واعية بهذه المخاطر، وأن تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحتها وصحة جنينها، ويتم ذلك باستشارة طبيبها المتابع المختص قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بارتداء الكعب العالي أو استخدام حزام الحمل؛ ما يساعد في تجنب العديد من المشكلات المحتملة وضمان تجربة حمل آمنة وصحية.

نمط حياة الحامل يستوجب الحرص

حامل تتناول مشروباً دافئاً

يمر جسم المرأة بالعديد من التغييرات الهرمونية في فترة الحمل، ويفترض أن تكون الحامل حريصة جداً على ما تأكله ونمط الحياة التي تعيشها؛ حيث يُنصح النساء الحوامل بالبقاء نشيطات بدنياً، والاهتمام بصحتهن الجسدية والنفسية.

ومن الاستفسارات المحتملة للأمهات، والأسئلة الأكثر شيوعاً التي تُطرح على الأطباء والاختصاصيين، هو ما إذا كان بإمكان المرأة الحامل ارتداء الكعب العالي، وماذا عن حزام الحمل؟

أولاً: مخاطر ارتداء الحامل للكعب العالي

حامل تعاني من تشنجات وتورم القدمين

تشنجات الساق:

ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى انقباض عضلات الساق، مما يزيد من احتمالية حدوث تشنجات مؤلمة، هذه التشنجات قد تكون مزعجة للغاية، وتؤثر على قدرة الحامل على النوم والراحة.

آلام الظهر:

يؤدي الكعب العالي إلى انحناء عضلات الحوض إلى الأمام، مما يزيد من تقوس الظهر، كما يسبب ضغطاً إضافياً على مفاصل الظهر والحوض، وبالتالي يزيد من آلام الظهر، وهذه الآلام قد تتفاقم مع تقدم الحمل وزيادة الوزن.

أسباب ألم الساقين عند النساء تتراوح بين البسيطة والأكثر تعقيداً.

عدم التوازن وخطر السقوط:

مع زيادة وزن الحامل والتغيرات الهرمونية التي تؤثر على الأربطة والمفاصل، يقل توازن الجسم، ويزيد ارتداء الكعب العالي من خطر فقدان التوازن والسقوط، مما قد يضر بالأم والجنين، إضافة إلى أن السقوط يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة، وقد يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل الإجهاض أو الولادة المبكرة.

تورم القدمين:

التورم في الساقين والكاحلين والقدمين حالة شائعة أثناء الحمل بسبب احتباس السوائل، وارتداء الكعب العالي يمكن أن يزيد من تفاقم هذه الحالة؛ مما يجعل الحامل تشعر بعدم الراحة ويزيد من صعوبة الحركة.

الإجهاض والولادة المبكرة:

زيادة خطر السقوط نتيجة ارتداء الكعب العالي قد تؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة، هذه المخاطر تجعل من الضروري تجنب ارتداء الكعب العالي خلال فترة الحمل.

تغيير وضع الرحم:

ارتداء الكعب العالي قد يؤدي إلى تغيير في وضع الرحم، مما قد يؤثر على وضعية الجنين ويزيد من احتمالية اللجوء إلى الولادة القيصرية، هذا التغيير في الوضعية يمكن أن يؤثر على نمو الجنين وتطوره.

الدوالي الوريدية:

ارتداء الكعب العالي قد يسبب الدوالي الوريدية بسبب الضغط الزائد على الأوعية الدموية، والدوالي الوريدية يمكن أن تكون مؤلمة، وتسبب شعوراً بالثقل في الساقين.

آلام المفاصل:

ارتداء الكعب العالي قد يسبب آلام المفاصل بسبب تغير وضعية الجسم والضغط الإضافي على المفاصل، هذه الآلام قد تؤثر على قدرة الحامل على القيام بالأنشطة اليومية.

ثانياً: المخاطر الصحية لارتداء حزام الحمل (Maternity Belt)

حزام الحمل

يُستخدم حزام الحمل -الحوض- لتقديم دعم إضافي لأسفل الظهر والبطن خلال فترة الحمل، ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام بعض أنواع أحزمة الحمل قد يكون له آثار سلبية.

زيادة الضغط على منطقة الحوض:

بعض أنواع أحزمة الحمل قد تزيد من الضغط على منطقة الحوض، مما قد يؤدي إلى آلام إضافية في هذه المنطقة، هذه الآلام قد تؤثر على قدرة الحامل على الحركة والقيام بالأنشطة اليومية.

تقييد حركة الجنين:

الاستخدام غير الصحيح لحزام الحمل قد يحد من حركة الجنين داخل الرحم، مما قد يؤثر على نموه وتطوره، والمعروف أن حركة الجنين تعتبر مؤشراً مهماً على صحته، وأي تقييد لهذه الحركة قد يكون له آثار سلبية.

مشاكل في الدورة الدموية:

ارتداء حزام ضيق قد يعيق تدفق الدم بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى تورم أو تنميل في الأطراف السفلية، وهذه المشاكل قد تؤثر على راحة الحامل، وتزيد من شعورها بالتعب.

ضعف عضلات البطن:

الاعتماد المفرط على حزام الحمل قد يؤدي إلى ضعف عضلات البطن، حيث يقلل من عمل هذه العضلات في دعم الجسم، مما قد يؤثر على التعافي بعد الولادة، الخليج 365 الحامل: ضعف عضلات البطن قد يجعل من الصعب على الحامل استعادة لياقتها بعد الولادة.

مشاكل في التنفس:

ارتداء حزام ضيق قد يضغط على منطقة الحجاب الحاجز، مما قد يعيق عملية التنفس الطبيعية ويزيد من شعور الحامل بالضيق، هذه المشاكل قد تؤثر على قدرة الحامل على القيام بالأنشطة اليومية.

تهيج الجلد:

قد يتسبب الاحتكاك المستمر للحزام مع الجلد في حدوث تهيجات أو حساسية، خاصة إذا كان مصنوعاً من مواد غير مناسبة، هذه التهيجات قد تكون مزعجة وتؤثر على راحة الحامل.

نصائح يمكن اتباعها قبل استخدام حزام الحمل، مثل:

استشارة الطبيب، حيث لا يُنصح بتجربة أي شيء جديد خلال فترة الحمل قبل استشارة الطبيب؛ لأنه هو من يقرر الأفضل للحامل حسب حالتها.

اختيار حجم حزام الحمل المناسب؛ حيث إن له عدة مقاسات بناء على وزن الحامل قبل الحمل، فقد يؤثر على نمو الجنين في حال كان ضيقاً، أو قد يسبب الحرقة أو الضغط على الأعضاء الداخلية.

ارتداء حزام الحمل كما هو مكتوب، حيث إن بعض الأحزمة يتم ربطها من الأمام، بينما يتم ربط بعضها الآخر من الجانب.

عدم ارتداء حزام الحمل لأكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات خلال اليوم لأن طول ارتدائه مضر.

نصائح عامة لتجنب المخاطر المرتبطة بالكعب العالي وحزام الحمل

صحة الحمل ترتبط بنمط حياة الحامل

اختيار الأحذية المناسبة: يُنصح بارتداء أحذية مريحة ذات كعب منخفض وعريض لتوفير الدعم الكافي وتقليل الضغط على القدمين والظهر، تجنب الكعب العالي الذي يتجاوز 2 بوصة واختيار الأحذية ذات الدعم الجيد للقوس العظمي والتوسيد المناسب، الأحذية المريحة يمكن أن تساعد في تقليل التورم وآلام الظهر.

استخدام حزام الحمل بشكل صحيح: يجب استشارة الطبيب قبل استخدام حزام الحمل لضمان ملاءمته للحالة الصحية للحامل، والتأكد من ارتدائه بشكل صحيح لتقديم الدعم المطلوب دون التسبب في أي مضاعفات. الاستخدام الصحيح لحزام الحمل يمكن أن يساعد في تقليل آلام الظهر ودعم البطن.

ممارسة التمارين المناسبة: القيام بتمارين تقوية العضلات الأساسية، مثل تمارين البطن والظهر، يمكن أن يساعد في دعم الجسم وتقليل الحاجة إلى استخدام حزام الحمل، التمارين المناسبة يمكن أن تساعد في تحسين اللياقة البدنية وتقليل آلام الظهر.

الاستماع إلى إشارات الجسم: إذا شعرت الحامل بأي انزعاج أو ألم نتيجة ارتداء الكعب العالي أو حزام الحمل؛ يجب عليها التوقف فوراً واستشارة الطبيب، الاستماع إلى إشارات الجسم يمكن أن يساعد في تجنب المشاكل الصحية.

الراحة الكافية: الحصول على فترات راحة منتظمة والابتعاد عن الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يساعد في تقليل التورم والضغط على الظهر والقدمين، الراحة الكافية يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة للحامل.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب متخصص.