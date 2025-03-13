شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وقت لتناول دواء الغدة الدرقية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

لمرضى الغدة الدرقية الذين يتناولون أدوية تعويض هرمون الغدة الدرقية ، والذي يتطلب أخذه علي الريق، نوضح أفضل وقت لتناول الدواء خلال شهر رمضان، وفقا لما صرحت به الدكتورة منى ثابت أستاذ الباطنة والغدد في قصر العيني.

قدمت ثابت توقيتين لتناول دواء الغدة الدرقية خلال شهر رمضان، وهما:بعد السحور

يُفضل تناول الدواء بعد وجبة السحور بحوالي 30 إلى 60 دقيقة على معدة فارغة، وعدم تناول الطعام أو المشروبات (عدا الماء) بعده مباشرة.

قبل الإفطار

إذا كان من الصعب الانتظار بعد السحور، يمكن تناوله قبل الإفطار بحوالي نصف ساعة.

وهناك العديد من النصائح الإضافية لمريض الغدة الدرقية خلال شهر رمضان، ومنها:

تناول الدواء يوميًا في نفس الوقت قدر الإمكان.

تجنب تناول المكملات الغذائية مثل الكالسيوم أو الحديد أو الأطعمة الغنية بالألياف لمدة 4 ساعات على الأقل بعد تناول الدواء لأنها قد تؤثر على امتصاصه.

عدم تناول المشروبات الغنية بالكافيين بعد تناول العلاج.