شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب تدفعك لتناول الزنجبيل والكركم يوميا.. تخفيف الألم أهمها والان مع تفاصيل الخبر

يعد الزنجبيل والكركم من التوابل التى تحتوى على الكثير من الفوائد لصحة الجسم، وكان يتم استخدامها قديما فى الوصفات العلاجية.

ويعرف الزنجبيل بقدرته على تخفيف الغثيان والقيء والألم المرتبط بهشاشة العظام، والتحكم في نسبة السكر في الدم، فيما يستخدم الكركم عادة لدعم صحة الجهاز الهضمي، ولتخفيف التهابات الجهاز التنفسي وآلام التهاب المفاصل.



ووفقا لموقع "Health" فإن تناول الزنجبيل والكركم معا، ويوميا، قد يساعد في تقليل الالتهاب والألم، وتعزيز المناعة ، والحماية من الأمراض المزمنة، سواء بإضافتهما كتوابل للطعام، أو بتناولهما كمشروب دافئ.

فوائد تناول الزنجبيل والكركم يوميا

وبحسب المقال، يوجد 7 فوائد صحية لتناول الزنجبيل والكركم معا بشكل يومى، وهى:

مضادات الأكسدة

يحتوي كل من الزنجبيل والكركم على مركبات ذات خصائص قوية مضادة للأكسدة ، مثل الجينجيرول والشوجول والكركمين، ويمكن تعزيز فائدتها عند تناولهما معا.

تقليل الالتهاب المزمن

يعد الالتهاب جزءًا طبيعيًا من عملية الشفاء، ولكن يمكن أن يتحول إلى إلتهاب مزمن عند الإصابة بعدد من الأمراض، مثل أمراض المناعة والتهابات المفاصل ومرض السكر والاكتئاب، كذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



وتمتلك مضادات الأكسدة الموجودة في الزنجبيل والكركم، خصائص قوية مضادة للالتهابات والتي قد تمنع الالتهاب المزمن.

تعزيز المناعة

تساعد التأثيرات المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة الموجودة في الزنجبيل والكركم في الحفاظ على صحة جهاز المناعة، كذلك لاحتوائهما على مضادات للميكروبات، مما يساعد على منع نمو البكتيريا، ويستخدم الزنجبيل لعلاج نزلات البرد، فيما يساعد الكركم على دعم خلايا الدم البيضاء.

الحد من الألم المزمن

يساعد تأثير الزنجبيل والكركم المضاد للالتهابات في تقليل الألم الناجم عن الالتهاب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يُستخدم الزنجبيل للحد الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي والجراحة، كذلك الغثيان والناتج عن دوار الحركة، بسبب المركبات الموجودة في الزنجبيل، مثل الجينجيرول والشوجول، والتي تساعد على إفراغ المعدة بشكل أسرع وتحسين الهضم.، فيما يساعد الكركم في علاج إرتجاع أحماض المعدة، إلا أن تناول كميات كبيرة من الزنجبيل والكركم قد يؤدي إلى تفاقم الغثيان.

دعم صحة القلب

تساعد جرعات الزنجبيل والكركم في تحسين صحة القلب عن طريق خفض الالتهاب، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب، حيث إن تناول 2-4 جرام من الزنجبيل الطازج يوميًا، قد يساعد في خفض ضغط الدم وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، بينما يساعد الكركم في منع أو إبطاء تصلب الشرايين.

يساهم فى فقدان الوزن

يساعد الزنجبيل في إنقاص الوزن، فى حين يساعد مركب الكركمين على بعدة طرق، أهمها تحسين عملية التمثيل الغذائي والحد من مقاومة الأنسولين .

مخاطر الإفراط فى تناول الكركم والزنجبيل

تعتبر جرعات الكركم والزنجبيل آمنة بشكل عام عند تناولها باعتدال، لكن تناول جرعات كبيرة من هذه التوابل مع أدوية منع تجلط الدم قد يزيد من خطر النزيف، كما يساعد الكركم والزنجبيل على خفض نسبة السكر في الدم، مما يتطلب الحذر بالنسبة لمرضى السكر.

كما أن تناول جرعات عالية من الكركم والزنجبيل، قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك حرقة المعدة والغثيان والإسهال.