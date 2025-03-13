الصحة بفريقها السعودي للمساندة الطبية في الكوارث تحصل على اعتماد دولي بصفته أول فريق طبي من النوع الثاني في إقليم شرق المتوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصل الفريق السعودي للمساندة الطبية في الكوارث على اعتماد وتصنيف منظمة الصحة العالمية بصفته أول فريق طبي دولي من النوع الثاني في إقليم شرق المتوسط، والرابع عشر عالميًا ضمن هذه الفئة.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام المملكة العربية السعودية بتطوير منظومتها الصحية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية وضمان استدامة جودة الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

ويستفيد الفريق من تقنيات مبتكرة، من بينها منصة “تأهب” التي تعزز سرعة الاستجابة وإدارة الأزمات الصحية بكفاءة عالية.

ويدعم الفريق أيضًا تطوير الأنظمة الصحية في الدول الأخرى، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري؛ ليصبح نموذجًا عالميًا يحتذى به في مجال الطوارئ الصحية.

وبهذه المناسبة، قال معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل: “تلتزم المملكة بتعزيز الدعم الذي نقدمه لمواجهة التحديات الصحية العالمية والاستجابة الإنسانية”. ويعكس تصنيف منظمة الصحة العالمية قدرة المملكة على تحقيق أعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية الطبية الطارئة، والاستعداد لتقديم خدمات طبية منقذة للحياة بمستوى عالمي للمجتمعات المحتاجة، سواء داخل المملكة أو في مختلف أنحاء العالم.

ويُعد هذا الاعتماد شهادة دولية على قدرة المملكة في تقديم استجابة فعالة للطوارئ الصحية على المستوى العالمي، ويؤكد دورها الريادي في تعزيز الأمن الصحي إقليميًّا ودوليًّا.

ويعكس الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في تطوير حلول مبتكرة, تسهم في حماية الأرواح وتقليل الآثار الناتجة عن الكوارث الصحية.

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