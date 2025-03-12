شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب.. الطريقة النفسية الصحيحة لإخبار الأطفال بطلاق الوالدين والان مع تفاصيل الخبر

اضطرت ليل "ياسمين عبد العزيز" خلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، إلى إخبار بناتها بطلاقها عن والدهم يوسف "خالد سليم"، وزواجه من أخرى "نيكول سابا"، وذلك للإجابة عن تساؤلاتهم حول غياب والدهم عن المنزل.

وخلال المشهد قالت ليل لبناتها، إنه حتى لو انفصلت عن والدهم وتزوج هو من امرأة أخرى، فسيظل دوما والدهم الذى يحبهم، وأكدت لهم أنها لن تتركهم أبدا وتتزوج من شخص آخر.

وتمثل خطوة الطلاق خطوة شديدة الصعوبة على الزوجين، لأنها حياتهم تتغير بعدها تماما، خاصة فى حالة وجود أطفال صغار.

الطريقة الصحيحة لإخبار الأطفال بالطلاق

وفقا لموقع "Family relationships" فإن خطوة إخبار الأطفال، خاصة صغار السن، بخبر الطلاق تعد خطوة صعبة، لذلك توجد عدة نصائح لتجاوز الموقف ولعدم التأثير السلبى على حالة الأطفال النفسية، وهى:

التحدث بشكل مبسط عن الأمر

كل ما يحتاج الطفل معرفته هو خبر انفصال والديه، دون التطرق إلى تفاصيل قد تكون غير مناسبة لعمره، لذلك يجب التحدث ببساطة مع التركيز على الحقائق العامة.

طمأنهم باستمرار حب والديهم لهم

يحتاج الأطفال فى تلك اللحظة، للاطمئنان إلى أن والديهم سيظلان بجانبهم، لذلك يجب التأكيد على أن الانفصال بين الزوجين لا يعنى ابتعادهم بأى شكل عن أطفالهم، او تأثر حبهم لهم.

التأكيد على أن الأطفال ليسوا سبب الانفصال

أحيانا يعتقد الأطفال، خاصة بالمراحل العمرية الأصغر، أن أخطاءهم الصغيرة هى سبب انفصال والديهم، لذلك يجب التأكيد على أنهم ليسوا السبب فيما حدث.

لا تظهر الصراعات أمامهم

تعرض الأطفال لمشاكل الانفصال والصراع بين الوالدين يزيد من سوء حالتهم النفسية، كذلك يشرك الآباء أطفالهم في التفاصيل السلبية المتعلقة بشئونهم الشخصية، فإنه يفرض عليهم الانحياز لطرف دون الاخر، وهو أمر شديد الضرر بهم، لذلك يجب تجنيب الأطفال الدخول فى الصراعات المتعلقة بوالديهم.

تجنب ذكر الطرف الآخر بالسوء

بغض النظر عن أسباب الانفصال، يجب أن تظل صورة الآباء والأمهات جيدة فى عيون أطفالهم، لذلك من الضرورى تجنب ذكر الطرف الآخر أمامهم بأى سوء.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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