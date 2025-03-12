شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي.. إزاى تتصرفى فى المواقف المحرجة.. اضحكى وماتعمليش زى نجلاء والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت نجلاء "جيهان الشماشرجى" خلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل إخواتي، إلى موقف شديد الإحراج أثناء أدائها لعرضها الراقص الأول، بعد عودتها لفرقة الفنون الشعبية مجددا.

وقامت خطيبة نجاتى "علي قاسم" برشوة بعض الأشخاص، لإلقاء الطماطم على نجلاء أثناء أدائها للرقصة، وهما ما جعلها تشعر بالحرج الشديد وبأنها لم يكن من المفترض أن تعود للرقص، فى حين أكد لها نجاتى أن الأمر مدبر.

ويعتبر التعرض للمواقف المحرجة أمرا صعبا، ويتسبب فى الكثير من المشاعر السلبية للشخص، لذلك يجب تعلم كيفية التعامل مع تلك المواقف وتخطيها.

10 نصائح لتخطى مشاعر الإحراج

وفقا لموقع "Very well mind" يعد الإحراج من أكثر المشاعر المؤلمة التى قد يتعرض لها الشخص، كما يؤدى إلى ظهور عدد من الأعراض الجسدية، مثل التعرق وإحمرار الوجه، وفيما يلى مجموعة من النصائح للتعامل مع المواقف المحرجة، وهى:

واجه الأمر بالضحك

يفقد الإحراج قوته عندما لا تأخذ نفسك على محمل الجد، لذلك الضحك على اللحظة المحرجة هو أفضل طريقة لتجاوزها.

حول الموقف إلى قصة ممتعة

تحويل الموقف المحرج إلى قصة طريفة، سيجعل الآخرين يضحكون معك على الموقف.

هذا يحدث للجميع

عندما تتعرض لموقف محرج، تذكر أنك لست الوحيد الذى يتعرض لتلك المواقف، وإنما يتعرض الجميع لتلك المواقف.

ركز على الصورة الأكبر

تلك اللحظة المحرجة ستفقد قيمتها بعد قليل، لذلك لا تضخم الأمر وتذكر أن لحظة واحدةً محرجة لن تؤثر فى حياتك بأكملها.

شتت انتباهك

أفضل طريقة لنسيان أمر محرج هي التركيز على شيء آخر، لذلك إنغمس في قراءة كتاب ممتع، أو مشاهدة فيلم، أو قضاء وقت ممتع مع أصدقائك..

تعلم من التجربة

كل موقف محرج يعد فرصة للتعلم، مثلا إذا أرسلت بريدا إلكترونيا بالخطأ إلى الشركة بأكملها بدلًا من شخص واحد فقط، سيجعلك ذلك تتعلم التحقق جيدا قبل تكرار الأمر.

ناقش الأمر مع صديق

أفضل طريقة للتخلص من الإحراج هي التحدث عنه مع صديق يفهمه، لأنه غالبًا ما سيشاركك قصصه المحرجة، مما يجعلكما تضحكان على لحظات الحياة المحرجة.

اعتذر إذا أذيت شخصًا ما

إذا ارتكبت خطأً محرجًا وضع شخصًا آخر في موقف صعب، صحّح الخطأ واعتذر، ومن المرجح أن يسامحك إذا شعر أنك صادق وصادق.

كن لطيفًا مع نفسك

ممارسة التعاطف مع الذات يعد أمرا بالغ الأهمية، لأن الاعتراف بأن الجميع يرتكبون أخطاءً وأن الشعور بالحرج تجربة إنسانية شائعة، يمكن أن يساعدك على أن تكون أكثر لطفًا مع نفسك.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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