شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار لاصقة من الجل تحاكى الجلد البشرى لشفاء الجروح خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

نجح علماء من جامعة آلتو وجامعة بايرويت في تطوير هيدروجيل يحاكي الجلد البشري بخصائص علاجية استثنائية، يتميز بطبقات نانوية وشبكة بوليمر كثيفة

وفقا لموقع " news 18"، يتميز الاختراع بتركيبة مميزة تتكون من صفائح نانوية طينية فائقة الرقة وشبكة بوليمر كثيفة، عند وضعه على الجرح، يعمل بسرعة وفعالية، هذا الجل الرائد، الذي طوره باحثون من جامعة آلتو وجامعة بايرويت، لا يزال في مراحله التجريبية، ولكنه يحمل وعدًا بتغيير جذري في العناية بالجروح.

ما هو الهيدروجيل؟

الهلاميات المائية هي مواد بوليمرية غنية بالماء، تشتهر بنعومتها ومرونتها، مما يجعلها مثالية لمحاكاة الأنسجة البيولوجية، أدرج العلماء صفائح نانوية طينية فائقة الرقة في الهلام المائي، مما عزز قوته الميكانيكية ومنحه خصائص شفاء ذاتية استثنائية.

صنع جل الجلد

صُنع هذا الجل باستخدام طريقة فريدة، ففي عملية التصنيع، مزج العلماء مسحوق المونومر مع الماء الذي يحتوي على صفائح نانوية، ثم عُرض هذا الخليط للأشعة فوق البنفسجية، بشكل مشابه لجل تثبيت طلاء الأظافر، سهّل ضوء الأشعة فوق البنفسجية ترابط الجزيئات، مُشكّلاً هيدروجيلاً مرناً يشبه الجلد، في هذا الجل، تتشابك طبقات البوليمرات كخيوط صوفية دقيقة، مما يوفر الأساس لقدراته على الإصلاح الذاتي.

الميزة الأبرز لهذا الهيدروجيل هي قدرته على الشفاء السريع، وعند قطعه، يتمتع بقدرة على الشفاء بنسبة تصل إلى 80-90% خلال أربع ساعات، ويستعيد عافيته بالكامل خلال 24 ساعة، تنبع هذه العملية الاستثنائية من مرونة شبكة البوليمر ونشاطها على المستوى الجزيئي.

تطبيق على الجروح

لتطبيقه على الجروح، يجب تنظيف الجرح وغسله بمحلول مطهر لإزالة الأوساخ والبكتيريا والأنسجة الميتة، ثم يُجفف الجرح برفق ليلتصق الهيدروجيل بفعالية أكبر، ولأنه غني بالماء، فإنه يعمل بفعالية حتى في البيئات الرطبة، مما يُساعد على التئام الجروح.

شكل الهيدروجيل

هذا الهيدروجيل مرن وقابل للتمدد، مما يسمح بقصه أو تشكيله ليناسب الجرح، ويمكن توفيره كصفائح أو رقع جاهزة، أو تشكيله من سائل قبل الاستخدام.

عند وضع الهيدروجيل، يُوضع بعناية على الجرح، حيث يلتصق بسهولة، وبعد التئام الجرح، قد يلزم إزالة الهيدروجيل، ويمكن القيام بذلك بتقشيره برفق، مع أنه قد يذوب بشكل طبيعي مع مرور الوقت.

يحاكي الهيدروجيل بفعالية مرونة الجلد البشري، حيث تتكون عينة بسمك مليمتر واحد من حوالي 10,000 رقاقة نانوية، مما يجعلها متينة وقابلة للتمدد، هذا التوازن يجعلها مناسبة للتطبيقات في الروبوتات اللينة والجلد الاصطناعي، حيث تكون القوة والمرونة في غاية الأهمية.



أُعلن عن هذا الاكتشاف من خلال ورقة بحثية نُشرت في مجلة Nature Materials في 7 مارس 2025، يخضع الهيدروجيل حاليًا لمرحلة البحث والتطوير، ويحتاج إلى اختبارات دقيقة قبل إتاحته للاستخدام الطبي، وستُجرى اختبارات مكثفة في المختبر وفي الجسم الحي لضمان سلامته وفعاليته على البشر.

وفي حين لا يزال الجدول الزمني المحدد غير مؤكد، يقدر الخبراء أن هذا الهيدروجيل الرائد قد يكون متاحًا للتطبيقات الطبية في غضون 5 إلى 7 سنوات، مما قد يحدث ثورة في التئام الجروح، وتطوير الجلد الاصطناعي، وغيرها من التدخلات الطبية.