شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على فطارك.. شوربة الكريمة كنز على سفرتك بهذه الحيل والان مع تفاصيل الخبر

شوربة الكريمة من الأطباق الشهية والشائعة على موائد الإفطار في رمضان، خاصةً لأنها سهلة التحضير وتمنح شعورًا بالراحة بعد يوم طويل من الصيام.



وقدمت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية في القصر العيني، فوائد شوربة الكريمة وطريقة اعدادها بشكل صحي.

فوائد شوربة الكريمة على الإفطار:1. تسهيل عملية الهضم:

تناول الشوربة كأول وجبة بعد الصيام يساعد في تهيئة المعدة لاستقبال الطعام بطريقة سلسة، مما يقلل من مشاكل الهضم.

2. ترطيب الجسم:

تحتوي الشوربة على نسبة كبيرة من السوائل، مما يساعد في تعويض نقص السوائل الناتج عن الصيام.

3. مصدر جيد للطاقة:

شوربة الكريمة غالبًا ما تحتوي على الحليب أو الكريمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات، مما يوفر طاقة سريعة للجسم.

4. توفير الفيتامينات والمعادن:

عند إضافة الخضروات مثل الفطر (المشروم) أو الدجاج أو البطاطس، تصبح الشوربة غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

5. تحسين صحة العظام:

استخدام الحليب أو الكريمة في التحضير يوفر الكالسيوم وفيتامين D، مما يقوي العظام والأسنان.

6. الشعور بالدفء والشبع:

تناول الشوربة قبل الوجبة الرئيسية يساعد في الشعور بالشبع بشكل أسرع، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.

7. دعم الجهاز المناعي:

خاصةً إذا تم إعدادها بمكونات مثل الدجاج والخضروات، فهي تعزز مناعة الجسم وتساعد في مقاومة الأمراض.

نصائح لتناول شوربة الكريمة بشكل صحي:

استخدام الكريمة قليلة الدسم أو الحليب بدلًا من الكريمة الثقيلة.

إضافة البروتينات الصحية مثل قطع الدجاج أو السمك أو عش الغراب.

تقليل استخدام الزبدة أو الزيت في التحضير.

تقديمها مع خبز كامل الحبوب للحصول على وجبة متكاملة.