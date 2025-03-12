شكرا لقرائتكم خبر عن قسم طب وجراحة العيون بسوهاج الجامعى ينجح فى إنقاذ عين رضيعة والان مع تفاصيل الخبر

نجح قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعى فى إنقاذ عين رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر، كانت تعانى من ورم بحجاج العين اليمنى، مما أدى إلى إغلاقها تمامًا وعدم استجابتها للعلاج. ويعد حرمان العين من الرؤية فى هذا العمر الصغير أحد أهم أسباب الإصابة بـالكسل الوظيفى، وهو مرض خطير قد يؤدى إلى فقدان النظر نهائيًا نتيجة عدم تطور مراكز الإبصار بالمخ بشكل سليم.

أشاد الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، بهذا الإنجاز الطبى، مؤكدًا على أن المستشفيات الجامعية تواصل تقديم خدمات طبية متميزة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، بفضل ما تمتلكه من كفاءات طبية وتجهيزات حديثة. ونجاح هذه الجراحة الدقيقة يعكس المستوى المتميز الذى وصلت إليه الفرق الطبية بداخلها، والتزامها بتقديم الرعاية الصحية بأعلى جودة، خاصة للحالات الحرجة.

وأوضح الدكتور مجدى أمين القاضى عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم تحويل الطفلة من مركز البلينا إلى مستشفى سوهاج الجامعى، حيث عرضت حالتها على فريق طبى متخصص بالقسم، بقيادة الدكتور على محمود، الأستاذ المتفرغ ورئيس وحدة التجميل بالقسم، والذى قرر التدخل الجراحى العاجل لإنقاذ العين والمحافظة على الشكل الجمالى للوجه.

وذكر الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أنه تم حجز الطفلة بالقسم المجانى، والتنسيق مع قسم التخدير لتحضيرها سريعًا نظرًا لخطورة حالتها، حيث أن الجراحة قد تستغرق ساعات مما قد يمثل تحديًا بسبب صغر سنها. كما تم تجهيز أكياس دم بالتعاون مع قسم التحاليل الطبية تحسبًا لاحتمالية أن يكون الورم دمويًا.

ومن جانبه قال الدكتور الأحمدى حمد السمان، رئيس قسم طب وجراحة العيون نجح الفريق الطبى بعد جراحة دقيقة استمرت ساعتين، فى استئصال الورم بالكامل من حجاج العين اليمنى عبر جرح تجميلى دقيق، وأكدت التحاليل أن الورم كان وحمة دموية خلقية حميدة، حيث تماثلت الطفلة بفضل الله للشفاء فى أيام معدودة، وعادت القدرة البصرية إلى عينها، مثمنًا الجهود المتميزة التى بذلها الفريق الطبى والتعاون بين الأقسام المختلفة فى المستشفى، فى ملحمة طبية ناجحة تعكس مستوى الخدمات الطبية المتقدمة بمستشفى سوهاج الجامعي.