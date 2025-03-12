شكرا لقرائتكم خبر عن البصارة والمحشى والشوربة.. أطعمة صحية لمريض السكر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من مرضى السكر عن الأطعمة المناسبة لحالتهم على الإفطار بعد صيام شهر رمضان، حيث أن هناك بعض الأطعمة المشهورة على الإفطار والتى قد لا تناسب المرضى مثل الحلويات، والمشروبات السكرية.

لذلك لتناول أطعمة ومشروبات صحية خلال شهر رمضان تقدم الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة أهم الأطعمة الصحية التي يجب أن يحرص مريض السكر على تناولها وتساعد فى عدم لا ترفع مستوى السكر في الدم، حيث إنه يمكن تناول البصارة والمحشى على مائدة الفطار.

وقالت إنه بعد آذان المغرب مباشرة تناول تمرة أو 3 تمرات ويفضل النوع الجاف غير السكري، ثم نبدأ بطبق الشوربة ويفضل دائما أن نتجنب إضافة الدقيق والكريمة والدسم، مضيفة أنه من أنواع الشوربة المناسبة حساء الطماطم أو لسان العصفور أو الشعرية أو شوربة البصل والفراخ أو المشروم.

أما الخضروات فمن الممكن تناول طبق خضار كبير مطهي بكميه قليلة من الزيت أو السمن الطبيعي ويفضل الابتعاد عن البطاطس والبسلة كما أنه يفضل تناول طبق سلاطه كبير مضاف إليه ملعقة زيت زيتون صغيرة، ويكون تناول النشويات على شكل رغيف بلدي أو 2 رغيف سن أو 8 ملاعق أرز أو مكرونة أو 2 ثمرة بطاطس صغيره مسلوقة أو مطبوخة أو 2 محشي فلفل أو 4 محشي كوسة أو باذنجان ويكون تناول البروتينات كنوع واحد من التالي: طبق فول مع ملعقة زيت صغيرة أو طبق بصارة، أما البروتين الحيواني فيكون ربع فرخة أو 150 جرام لحوم أو سمك.

وأضافت أنه يمكن تناول المشروبات الرمضانية التي لا تتسبب في ارتفاع السكر في الدم فيمكن شرب كركدية محلى ببدائل السكر، أو عصير فاكهه خفيف محلى ببدائل السكر.

أما بعد صلاة التراويح فيمكن تناول حلوى على شكل طبق سلاطة فواكة أو خشاف عبارة عن واحدة فقط من كل مكون مضاف إليه المكسرات أو الفول السوداني، ويمكن تناول الحلوى على سبيل التذوق ويفضل الفاكهة غير السكرية.

أما وجبة السحور فيفضل دائما تأخيرها حتى قبل الفجر مباشرة حتى لا يصاب المريض بهبوط سكر أثناء ساعات الصيام، وتتكون من رغيف بلدي أو 2 سن و 6 ملاعق فول مضاف إليه ملعقة صغيره زيت أو شمر مع علبة زبادي أو كوب لبن نصف دسم، بالإضافة إلى قطعة جبن وممكن التحلية بالفاكهة على شكل برتقاله أو واحده جوافة أو موز أو شريحه شمام أو بطيخ أو 3 خوخ أو 5 ثمرات مشمش.