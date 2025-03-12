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يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الحالات المرضية خطورة، حيث لا تظهر أعراضه فى الغالب إلا بعد ارتفاعه بشكل حاد، كما يُعرف أيضًا باسم "القاتل الصامت"، حيث لا يُلاحظه معظم الناس، وما لم يتم قياس ضغط الدم، فمن السهل جدًا إغفاله، ومع مرور الوقت يُمكن أن يُلحق ارتفاع ضغط الدم الضرر بالقلب والدماغ والكلى والعينين، وفى هذا التقرير نتعرف على 4 أسباب خفية لارتفاع ضغط الدم ونصائح للسيطرة عليه، بحسب موقع "تايمز ناو".

بينما يلعب نمط حياتك دورًا هامًا فى الحفاظ على مستويات ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعى - أقل من 120 ملم زئبق للانقباضى (الرقم الأعلى) وأقل من 80 ملم زئبق للانبساطى (الرقم الأدنى)، إلا أن هناك عوامل أخرى مهمة أيضًا.

4 أسباب خفية لارتفاع ضغط الدم عدم تناول الفواكه والخضراوات

تُعد الفواكه والخضراوات من أفضل مصادر العديد من المغذيات الكبرى والصغرى، بما فى ذلك البوتاسيوم، الذى يُعاكس تأثير ارتفاع الصوديوم فى الجسم، يؤدى عدم تناول كمية كافية من هذه العناصر إلى تضييق جدران ضغط الدم - وتضييق الجدران يعني ارتفاع ضغط الدم.

ووفقًا للخبراء صُنِّف البوتاسيوم على أنه عنصر غذائي يُشكل مصدر قلق على الصحة العامة لأن واحدًا فقط من كل 10 بالغين يتناول كميات كافية من الخضار والفاكهة.

يمكنك زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، بالإضافة إلى أنواع أخرى من النباتات، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والبقوليات.

يعتمد عدد الكميات التي يجب تناولها يوميًا على عوامل متعددة، لكن الإرشادات الغذائية توصي البالغين بتناول ما يعادل 1.5 إلى 2 كوب من الفاكهة وما يعادل 2 إلى 3 أكواب من الخضراوات يوميًا.

الإفراط في تناول الملح

في حين أن لا أحد يحب تناول الطعام عديم الطعم، ويمكن للملح أن يُعزز نكهته، من المهم معرفة الكمية المناسبة، في حين أن الأطعمة المالحة قد تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، يُحذر الخبراء من أن الأطعمة التي تبدو غير ضارة مثل البودينج سريع التحضير، ودقيق الشوفان سريع التحضير، وحتى بعض التوابل الحلوة، قد تكون جميعها مصادر خفية للصوديوم.

تأكد دائمًا من قراءة ملصقات التغذية، وتحديدًا النسبة المئوية للقيمة اليومية للصوديوم، يجب عليك أيضًا التأكد من تقليل زياراتك للمطاعم وتناول الطعام فى الخارج.

قلة النوم

من السهل إهمال النوم، خاصةً مع كثرة المهام خلال النهار، لكن الأطباء يقولون إن ارتفاع ضغط الدم قد يكون بسبب عدم القيلولة الكافية.

ووفقًا للدراسات فإنّ النوم لمدة 7-8 ساعات على الأقل أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ضغط دم صحى، بالإضافة إلى ذلك، يُغيّر النوم أيضًا طريقة تناول الطعام؛ فبالنسبة لمن يسهرون فى وقت متأخر من الليل، يصبح تناول الوجبات الخفيفة عادة، كما أن تناول الأطعمة غير الصحية والغنية بالسعرات الحرارية قد يُسبّب ارتفاع ضغط الدم.

عدم التعامل مع التوتر الشديد

بينما يُعانى الجميع من التوتر فى مرحلة ما من حياتهم، من المهم العمل على خفض مستوياته، وبينما قد لا يكون التوتر سببًا مباشرًا لارتفاع ضغط الدم، يقول الخبراء إنه سبب عابر، ووفقًا للدراسات يمكن أن تُسبب المشاعر السلبية ارتفاعًا في ضغط الدم، ومع مرور الوقت، قد تُسبب ارتفاعًا في ضغط الدم نتيجةً لقلة النوم، أو سوء التغذية، أو قلة الحركة.

حافظ على مستويات التوتر لديك تحت السيطرة من خلال ممارسة اليوجا، وتقنيات التنفس، وتدوين اليوميات، وحتى التأمل.