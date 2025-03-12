شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غذائية خاطئة تسبب رائحة الفم الكريهة.. طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام قد تكون ناتجة عن عادات غذائية خاطئة، خاصة بسبب قلة إفراز اللعاب أثناء الصيام، وهذا وفقا لما أشار اليه الدكتور خالد مجدي استشاري الأسنان في قصر العيني.

وقدم أهم العادات التي تسبب رائحة الفم الكريهة وطرق الوقاية، و منها:

1. تناول الأطعمة ذات الروائح القوية في السحور

مثل البصل والثوم، حيث تبقى رائحتها لفترة طويلة في الفم والجهاز الهضمي.

2. الإفراط في تناول السكريات

السكريات تغذي البكتيريا في الفم، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الغازات ذات الرائحة الكريهة.

3. شرب القهوة والشاي بكثرة

يحتويان على مواد تقلل إفراز اللعاب، مما يؤدي إلى جفاف الفم وزيادة الرائحة.

4. عدم شرب كمية كافية من الماء بين الفطار والسحور

الجفاف يقلل من تدفق اللعاب، مما يسمح للبكتيريا بالنمو والتسبب في الرائحة.

5. الإكثار من الأطعمة الدهنية والمقلية

تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى انبعاث روائح غير مرغوبة عبر التنفس.

6. عدم تنظيف الأسنان بعد السحور

بقايا الطعام في الفم تتحلل أثناء الصيام، مما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة.

وقدم استشاري الأسنان ابرز طرق الوقاية من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام، ومنها:

1. شرب الماء بوفرة بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الفم وتقليل جفافه.



2. تناول أطعمة منعشة في السحور مثل الزبادي، البقدونس، والتفاح، لأنها تساعد في تنظيف الفم طبيعيًا.



3. تنظيف الأسنان بعد السحور باستخدام الفرشاة والمعجون، وعدم نسيان تنظيف اللسان حيث تتراكم البكتيريا.



4. استخدام السواك أو غسول الفم خلال النهار لتقليل نمو البكتيريا.



5. تجنب الأطعمة ذات الروائح القوية في السحور مثل الثوم والبصل والأسماك.



6. مضغ علكة "لبانة" خالية من السكر بعد الإفطار لتحفيز إفراز اللعاب.



7. تقليل تناول المشروبات التي تسبب الجفاف مثل القهوة والشاي، واستبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية.