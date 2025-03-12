شكرا لقرائتكم خبر عن مع اختلافات حالة الطقس.. إزاى تقلل فرص التهاب الحلق ونزلة البرد فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قد تؤدي التغييرات في نمط الحياة واختلافات حالة الطقس في شهر رمضان إلى زيادة حالات نزلات البرد، حيث يفضل معظم الناس تناول كميات كبيرة من المشروبات الباردة جداً أثناء الإفطار، كما قد يؤدي الجفاف الإضافي أثناء الصيام إلى تفاقم نزلة البرد.

الراحة، واتباع نظام غذائي جيد، وتجنب التوتر وشرب الكثير من الماء هي العلاجات الشائعة لهذه المشاكل، قد يكون من المفيد تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو بعض مزيلات الاحتقان والسوائل في ساعات غير الصيام.

الوقاية من التهاب الحلق أثناء الصيام في رمضان

هناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها للوقاية من حرقة المعدة والحلق أثناء الصيام وفقا لموقع " care" ، بما في ذلك:

إدراج الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي

قد يشير التهاب الحلق إلى وجود عدوى، والتي يمكن أن تسببها الفيروسات أو البكتيريا، تميل العدوى إلى الحدوث بشكل متكرر عندما يكون الجهاز المناعي ضعيفًا.

ولمنع التهاب الحلق وتقوية جهاز المناعة في الجسم أثناء الصيام، يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات، وخاصة الغنية بفيتامين أ وفيتامين ج والزنك ومضادات الأكسدة مثل البرتقال والمانجو والفراولة والكيوي والبابايا والخضراوات الخضراء والجزر والطماطم والثوم، بين الفطار والسحور.

شرب كميات كبيرة من الماء

من الضروري شرب كميات كبيرة من الماء بين الفطار والسحور لمنع الجفاف وتخفيف التهاب الحلق، يساعد تناول كميات كافية من الماء على الحفاظ على ترطيب الحلق وتقليل التهيج والجفاف.

يمكن أن يساعد الماء على إزالة المخاط من الجهاز التنفسي، مما يساعد في مكافحة العدوى والحفاظ على الجهاز التنفسي.

تجنب الأطعمة الحارة

تعد الأطعمة الحارة من الأطعمة المغرية والشائعة عند الإفطار، خاصة بسبب مذاقها المميز واللذيذ، ولكن يجب الانتباه إلى التأثير السلبي المحتمل على صحتك، خاصة أثناء الصيام.

يمكن للمركبات الكيميائية مثل الكابسيسين الموجودة في الأطعمة الحارة أن تنشط مستقبلات الحرارة في الفم والحلق، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقان أو اللسع، وقد يسبب هذا عدم الراحة والتهيج في الحلق، وخاصة أثناء الصيام، حيث إن قلة تناول السوائل يمكن أن تجعل الحلق يشعر بالجفاف.

اغسل يديك بشكل متكرر

تعتبر نظافة اليدين ضرورية لمنع انتقال الجراثيم التي تؤدي إلى التهاب الحلق والالتهابات الأخرى، أثناء الصيام، من الضروري غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون والماء الجاري لمدة لا تقل عن 20 ثانية، في حالة عدم وجود ماء جارى، يمكنك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60% كحول على الأقل.

احصل على قسط كاف من النوم

بالإضافة إلى الخطوات المذكورة أعلاه، يجب عليك التأكد من الحصول على قسط كافٍ من الراحة من أجل تقوية جهاز المناعة لديك، حاول النوم والاستيقاظ في نفس الوقت حتى يكون لجسمك نمط نوم منتظم، تأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة لمدة 7-9 ساعات على الأقل.

تجنب الإفراط في تناول الطعام قبل النوم حتى تسير عملية الهضم بشكل سلس ولا تؤثر على جودة النوم.

