شكرا لقرائتكم خبر عن فى الصيام ووقت الفطار وعند السحور.. خطتك لصحة جيدة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور ابراهيم ناجي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب اسيوط، خطة يومية متكاملة للحفاظ على صحتك خلال رمضان، ومنها:

قبل الفجر (وقت السحور):

1. تناول وجبة سحور متوازنة

تحتوي على البروتين ومنها البيض، لبن، زبادي، أو جبن.

كربوهيدرات معقدة، ومنها خبز أسمر أو شوفان.

ألياف كخضراوات مثل الخيار والخس، وفاكهة مثل الموز أو التفاح.

2. شرب الماء كوبين من الماء على الأقل قبل كل وجبة.



3. تجنب الأطعمة المالحة والسكرية، لأنها تسبب العطش أثناء الصيام.

طوال النهار (وقت الصيام):

الراحة قدر الإمكان، عن طريق الحفاظ على طاقتكِ ولا تبذل مجهودًا كبيرًا.

ممارسة الأنشطة الخفيفة، يمكنكِ المشي قليلاً أو القيام بتمارين بسيطة إن رغبتِ.

عند الإفطار (وقت المغرب)

1. البداية بالتمر والماء،

3 تمرات وكوب ماء دافئ.



2. شوربة الخضار أو العدس (لترطيب الجسم تدريجياً).

3. وجبة رئيسية متوازنة، غنية بالبروتين ومنها الدجاج، سمك، أو لحم مشوي.

كربوهيدرات، ومنها أرز بني أو خبز أسمر أو بطاطس.

مع الاضافة الي الخضراوات مطبوخة أو سلطة.



4. تجنب الأطعمة المقلية والدهنية، لأنها تسبب عسر الهضم.

بعد الإفطار (وقت المساء):

شرب الماء تدريجياً، وحاول شرب 6-8 أكواب من الماء حتى السحور.

وجبات خفيفة صحية (إن شعرتِ بالجوع)، ومنها مكسرات غير مملحة، زبادي بالفواكه، أو فواكه طازجة.

ممارسة الرياضة يوميا ومنها نصف ساعة من المشي أو تمارين خفيفة بعد صلاة التراويح.

قبل النوم:

مشروب الألياف الطبيعية، مثل خلطة بذور الشيا أو الكتان (التي تحدثنا عنها سابقًا) إذا كنتِ تعاني من الإمساك.

نصائح إضافية للحفاظ علي الصحة العامة في رمضان ومنها:

احرص على النوم جيدًا (6-8 ساعات على الأقل).

تناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية إذا كان نظامكِ الغذائي ينقصه بعض العناصر الهامة.