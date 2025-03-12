شكرا لقرائتكم خبر عن احتقان الأنف بعد الاستيقاط.. روشتتك لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

احتقان الأنف عند الاستيقاظ من النوم أمر مزعج، حيث يعيق عملية التنفس، إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون بشكل متكرر من احتقان الأنف بعد الاستيقاظ في الصباح، فهناك بعض النصائح لتخفيف احتقان الجيوب الأنفية لمساعدتك على التنفس بحرية.



أفضل نصائح لتخفيف احتقان الجيوب الأنفية

إذا استيقظت وأنت تعاني من احتقان الأنف فهناك بعض النصائح وفقا لموقع " onlymyhealth".

نصائح لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية:1. حافظ على رطوبة جسدك

من أبسط الأشياء التي يمكن القيام بها لمكافحة احتقان الجيوب الأنفية هو شرب الكثير من السوائل، الماء والشاي العشبي والمرق سوف يخفف المخاط ويشجع على تصريفه، مما يقلل من انسداد الأنف.

2. استخدم جهاز ترطيب

يؤدي الهواء الجاف إلى تهيج الممرات الأنفية، مما يسبب الاحتقان، يعمل جهاز الترطيب على ترطيب الهواء، مما يمنع الجيوب الأنفية من الجفاف ويحافظ على الممرات الأنفية مفتوحة.

3. حاول غسل الأنف

يمكن أن يساعد استخدام غسول محلول ملحي، على طرد المواد المهيجة والمواد المسببة للحساسية والمخاط الزائد من ممرات الأنف، مما يوفر راحة فورية.

4. ارفع رأسك أثناء النوم

النوم مع رفع رأسك يمكن أن يمنع تراكم المخاط في الجيوب الأنفية، حاول استخدام وسادة إضافية أو تعديل سريرك لإبقاء رأسك مرفوعًا قليلًا.

5. خذ حمامًا مملوءًا بالبخار

يمكن للبخار أن يساعد في تنظيف الممرات الأنفية وتفكيك المخاط، كما أن الاستحمام بالماء الساخن في الصباح أو استنشاق البخار من وعاء من الماء الساخن يمكن أن يعطي راحة فورية تقريبًا من الاحتقان.

6. استخدم الزيوت العطرية

يحتوي زيت النعناع على خصائص طبيعية لإزالة الاحتقان، ويمكن أن يساعد تقطير بعضهما في جهاز نشر الروائح أو وضعه على الصدر في تسهيل عملية التنفس عبر الممرات الأنفية.

7. استخدم الأدوية المتاحة دون وصفة طبية

قد توفر بخاخات إزالة الاحتقان ومضادات الهيستامين وشرائط الأنف راحة مؤقتة، لكن كن حذرًا عند استخدام بخاخات الأنف، حيث أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى احتقان ارتدادي.

