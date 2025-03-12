تأثير البيئة المحيطة في تطور الطفل ونمو مهاراته

البيئة الإيجابية والأخرى السلبية

أم وطفلتها الصغيرة بجانبها

تأثير البيئة المحيطة في تطور الطفل

الجدة تقرأ القصة والحفيدة سعيدة

التأثير الجسدي والعقلي:

تأثير البيئة العاطفي:

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 07:20 صباحاً - تلعب البيئة المحيطة دورًا حاسمًا في تطور الطفل ونمو مهاراته المختلفة؛ فالبيئة التي ينشأ فيها بما تضم من عوامل عاطفية واجتماعية واقتصادية، تساهم بشكل كبير في تشكيل شخصيته وسلوكياته وتطور ونمو مهاراته، لهذا فكلما كانت البيئة داعمة ومحفزة وإيجابية، يمكن للآباء مساعدة أطفالهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة والتطور بشكل متوازن، في النهاية كل لحظة يقضيها الطفل في بيئة محفزة، تعد خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.اللقاء وأستاذة طب نفس الطفل منال منصور، لشرح وتوضيح تفاصيلبسلبياتها وإيجابياتها.تؤكد النظريات التربوية أن تطور الطفل ونمو مهاراته يعتمد على التفاعل بين الطفل ومهاراته ومكونات البيئة التي يعيش وسطها، وبالتالي فإن البيئة المحيطة بالضغوط المالية أو النفسية أو الاجتماعية، التي يعيشها الطفل ويحس بتأثيراتها من الممكن أن تحفز تطور الطفل ونمو مهاراته وشخصيته وسلوكياته أو تأتي بنتيجة عكسية.تؤثر البيئة المحيطة على نمو الطفل الجسدي من خلال توفير التغذية السليمة والرعاية الصحية اللازمة، فالاهتمام بالتغذية الجيدة، والابتعاد عن العوامل البيئية الضارة مثل التلوث والضوضاء، يسهمان في تعزيز النمو البدني والعقلي للأطفال، بالإضافة إلى أن البيئة الغنية بالمثيرات الحسية والأنشطة الإبداعية، مثل اللعب الحر والتفاعل مع الأقران، تساعد في تطوير المهارات الإدراكية والقدرات الذهنية للطفل.على المستوى العاطفي، يحتاج الطفل إلى بيئة آمنة ومستقرة ليشعر بالأمان والثقة بالنفس؛ فالحنان والاهتمام العاطفي من قبل الوالدين يسهمان في المقابل في بناء شخصية الطفل المتوازنة، بينما الصراعات الأسرية، أو الإهمال العاطفي، قد تؤدي إلى مشاكل نفسية مثل القلق أو الانطواء.

كيف تحسنين نفسية طفلك وتدعمين شخصيته ؟ تعرفي إلى الإجابة بالتقرير

تأثير البيئة التعليمية:

دور الوالدين في توفير بيئة داعمة

أم تداعب طفلتها الصغيرة

توفير بيئة آمنة ومحفزة

دعم التطور المعرفي والاجتماعي

الاهتمام بالبيئة المادية والصحية

علاقة الوالدين ببعضهما تؤثر في الطفل

المستوى المادي للأسرة

المساحة الاجتماعية للأسرة

مهمة الآباء

أم تتحاور بحب واهتمام مع طفلتها

اشرحي لطفلك حقوقه وواجباته: تحتاج الأمهات إلى تعليم الأطفال فهم القيم الصحيحة والخاطئة، قد تختلف قيم وثقافة كل أسرة، إلا أن قيم الحب والاحترام والنظافة والرحمة والعدالة والمساواة من القيم الثابتة، ويمكن تعليمها لكل الأطفال منذ الصغر.

تحتاج الأمهات إلى تعليم الأطفال فهم القيم الصحيحة والخاطئة، قد تختلف قيم وثقافة كل أسرة، إلا أن قيم الحب والاحترام والنظافة والرحمة والعدالة والمساواة من القيم الثابتة، ويمكن تعليمها لكل الأطفال منذ الصغر. كوني قدوة طفلك: القدوة عامل أساسي في عملية تربية الطفل؛ فالأطفال يشاهدون ولا يسمعون، وهم مقلدون بطبعهم؛ لذا تحتاج الأمهات إلى أن تكون قدوة لأطفالها، من خلال سلوكياتها في التعامل، وحتى درجة صوتها عند التحدث، وكذلك في طريقة اتباعها لأسلوب حياة معتدل، وحتى تناول الأطعمة الصحية.

القدوة عامل أساسي في عملية تربية الطفل؛ فالأطفال يشاهدون ولا يسمعون، وهم مقلدون بطبعهم؛ لذا تحتاج الأمهات إلى أن تكون قدوة لأطفالها، من خلال سلوكياتها في التعامل، وحتى درجة صوتها عند التحدث، وكذلك في طريقة اتباعها لأسلوب حياة معتدل، وحتى تناول الأطعمة الصحية. شاركي طفلك هواياته وإبداعاته: خذي الوقت الكافي للعب مع طفلك، والاستماع إلى شكواه؛ ليشعر بالارتياح، ويكون على علاقة جيدة بك وبوالده، حافظي على مهارات الإبداع لدى طفلك، بخلق بيئة منزلية تقدر الإبداع، وتعطي الفرصة لتحقيقه من خلال ممارسة الأنشطة المحببة للطفل وقضاء الوقت معاً.

خذي الوقت الكافي للعب مع طفلك، والاستماع إلى شكواه؛ ليشعر بالارتياح، ويكون على علاقة جيدة بك وبوالده، حافظي على مهارات الإبداع لدى طفلك، بخلق بيئة منزلية تقدر الإبداع، وتعطي الفرصة لتحقيقه من خلال ممارسة الأنشطة المحببة للطفل وقضاء الوقت معاً. أعطي طفلك مسؤوليات تناسب عمره: تُعتبر المسؤولية من أهم المهارات التي يجب أن يتعلمها الأطفال في سن مبكرة، ومع المسؤوليات يتعلم الطفل معنى التحمل، وفي المقابل فإنه في حاجة للتعرف إلى عواقب سلوكه وخياراته، مع تشجيعهم على استكشاف اهتماماتهم ومواهبهم.

تُعتبر المسؤولية من أهم المهارات التي يجب أن يتعلمها الأطفال في سن مبكرة، ومع المسؤوليات يتعلم الطفل معنى التحمل، وفي المقابل فإنه في حاجة للتعرف إلى عواقب سلوكه وخياراته، مع تشجيعهم على استكشاف اهتماماتهم ومواهبهم. أظهري حبك ودعمك: أظهري حبك ودعمك لأطفالك باستمرار، مع ضرورة القيام ببناء علاقات جيدة بين الوالدين والأبناء، ويمكن أن تكون الكلمات طريقك للتعبير عن المودة، بجانب تقديم الدعم والتقدير لكل جهد يبذله أطفالك.

أظهري حبك ودعمك لأطفالك باستمرار، مع ضرورة القيام ببناء علاقات جيدة بين الوالدين والأبناء، ويمكن أن تكون الكلمات طريقك للتعبير عن المودة، بجانب تقديم الدعم والتقدير لكل جهد يبذله أطفالك. لا تقدمي لطفلك أكثر من احتياجاته: على الأطفال أن يتعلموا أن إعطاء الأهل لما يحتاجون إليه لا يعني تلبية جميع رغباتهم دائماً؛ ولذلك يجب على الآباء أن يكونوا نموذجاً لكيفية التمييز بين الاحتياجات الضرورية والرغبات فقط.

على الأطفال أن يتعلموا أن إعطاء الأهل لما يحتاجون إليه لا يعني تلبية جميع رغباتهم دائماً؛ ولذلك يجب على الآباء أن يكونوا نموذجاً لكيفية التمييز بين الاحتياجات الضرورية والرغبات فقط. اقضي وقتاً مع طفلك و مارسا الأنشطة معًا: على الآباء تخصيص وقت لبناء تواصل جيد مع أطفالهم، دون انشغال بالشاشات أو تشتيت بأي عمل يقومون به؛ فيجب على الأم محاولة فهم مشاعر طفلها وطمأنته بأنها ستكون دائماً موجودة لدعمه.