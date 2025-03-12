علامات مؤكدة لانتهاء الدورة الشهرية لتحديد أيام التبويض

معلومات عامة عن الدورة الشهرية

امرأة تعاني من آلام الدورة الشهرية

اعلمي بأن أيام الدورة الشهرية الطبيعية التي تمر بها كل امرأة في سن الإخصاب؛ يجب أن تتراوح ما بين يومين وسبعة أيام، وذلك في حال كانت المرأة في حالة صحية ونفسية مستقرة، وبالتالي لا يمكن توقع أي عوامل تؤثر على طبيعة الدورة الشهرية من حيث غزارتها أو عدد أيامها، وهي الأيام التي تمر بكل امرأة منذ سن البلوغ حتى ما يعرف بسن الأمان، وهي أيام يجب أن تتعاملي معها بشكل جيد؛ لكي تعرفي متى تكون في فترة التبويض لحدوث الحمل مثلاً بعد انتهاء أيامها، وكذلك في حال حدوث تزايد أو تناقص في عدد الأيام، فيجب أن تعرفي أن هناك أسباباً صحية قد تستدعي العلاج؛ لأنها تؤثر على خصوبتك واستعدادك لكي تكوني أماً.

اعلمي بأن الدورة الشهرية التي تصل بمعدل مرة كل شهر أو كل ما يقرب من 28 يوماً كزائر لجسم المرأة؛ ما هي إلا الفراش الذي يجهزه الجسم بشكل شهري لاستقبال الحمل وتكوين الجنين، ولكن في حال أن ذلك لم يحدث؛ فيتخلص جسمك من هذا الفراش على شكل ما يعرف بالدورة الشهرية، حتى تأتي الظروف المناسبة لحدوث الحمل، فتنقطع الدورة الشهرية، ويكون انقطاع الدورة المنتظمة هو أقوى علامات تدل على بداية الحمل وإن كانت هناك بعض الحالات النادرة جداً والتي يحدث فيها أن تنزل بضع قطرات من الدم في موعد الدورة الشهرية الذي اعتاده الجسم، رغم أن المرأة نفسها تكون حاملاً في شهور متقدمة، ولا يستدعي ذلك العرض القلق على الإطلاق.

علامات انتهاء الدورة الشهرية للمرأة المتزوجة

آلام الدورة الشهرية

توقعي في حال لم يسبق لك الزواج، أي لم يحدث لديك حملٌ قبل ذلك، أن هرمونات جسمك الأنثوية ما زالت عند مستوياتها، ولم ترتفع نسبة هرمون الحمل والحليب مثلاً، فمن الطبيعي أن تكون لديكِ علامات لانتهاء الدورة الشهرية، تختلف عن علاماتها عند المرأة التي سبق لها الحمل والولادة، ولذلك فإذا كنتِ ترغبين في معرفة علامة انتهاء دورتك الشهرية، فهي تكون عبارة عن متابعة لون الإفرازات التي تنزل بعد توقف نزول الدم، في حال أصبح لون الإفرازات أبيضَ شفافاً، مثل لون زلال البيض، فمعنى ذلك انتهاء الدورة الشهرية تماماً، ويمكن حساب الموعد القادم والبحث عن أسباب تأخر الدورة الشهرية عند البنات والتي تكون غالباً مرتبطة بالاضطرابات الهرمونية، ويمكنك بعد اعتماد هذه الطريقة الاستحمام بطريقتك المعتادة كل شهر.

لاحظي أنك في حال كنتِ امرأة متزوجة، فعليكِ اتباع طريقة مهمة؛ وهي وضع شاش أو قطعة من القطن واستخدامها مثل استخدام وسيلة الحماية من الدورة الشهرية، وفي حال لاحظتِ أنه لم يتم نزول أي لون أحمر أو بني اللون بها؛ فمعنى ذلك انتهاء الدورة الشهرية تماماً، وفي هذه الحالة يمكن الاغتسال منها، حسب الطريقة الشرعية، وفي حال شهر رمضان يمكنك استئناف صيامك.

متى يحدث التبويض؟

اعلمي أنك يمكنك الشعور بعلامات التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية تماماً واتباع الطريقة السابقة في التأكد من انتهائها لأن هناك حالات ينقطع فيها النزف ثم يعاود ثانية وعلامات التبويض تكون ارتفاعاً طفيفاً في درجة الحرارة، وحدوث بعض الوجع في منطقة الحوض.

لاحظي أنه في حال كانت الدورة الشهرية بالنسبة لك تأتي كل 28 يوماً فيوم التبويض عندك سوف يبدأ في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية، ويمكن أن تتم العلاقة الزوجية لمدة أسبوع بمعدل مرة كل يوم ابتداءً من اليوم الرابع عشر لبداية الدورة الشهرية.

تعرفي إلى الفرق في نظام الدورة الشهرية ففي حال المرأة التي تكون دورتها الشهرية كل 30 يوماً مثلاً، ففي حالتها يتم الحساب العكسي، فقومي بطرح 14 يوماً قبل موعد دورتك الشهرية المقبلة فيكون الرقم الناتج هو يوم بداية أيام التبويض عندك وفي حال كانت دورتك الشهرية غير منتظمة فلا يمكنك حساب يوم التبويض حتى لو اتبعت طريقة التأكد من انتهاء الدورة الشهرية ولكن يمكنك متابعة درجة حرارة جسمك قبل النهوض من فراشك، ففي اليوم الذي تلاحظين فيه ارتفاع الحرارة قليلاً فيكون هو أول أيام تبويضك، ويجب حدوث علاقة الزوجية في هذه الأيام بمعدل مرة كل يوم.

العوامل التي تتحكم بكمية النزف أثناء الدورة الشهرية

كرات الدم الحمراء تحت المجهر

توقعي بأن تصابي بنزف أكثر من المعتاد، وذلك كل شهر، في حال كنتِ تعانين من نقص الحديد، ويمكن أن تصاب البنت الصغيرة بذلك، ولذلك يجب الاهتمام بفحص نسبة الحديد في جسمها، وكذلك تناول الخضروات والفواكه بكثرة، وقد يكون اضطراب هرمون الغدة الدرقية من أسباب زيادة الوزن عند البنات خصوصاً، ويؤثر على أيام دورتهن، فتكون قليلة بشكل واضح ومقلق.

لاحظي أنه في حال استخدامك لحبوب منع الحمل؛ سوف تتناقص لديك أيام الدورة الشهرية، وبشكل ملحوظ، ولذلك فعليكِ عدم القلق من هذه الناحية، حيث إن حبوب منع الحمل عبارة عن هرمون، وفي حال استخدامها بانتظام سوف تمنع الحمل بفعالية، وقد أثبتت الأبحاث فعاليتها من تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي عند النساء.

توقعي بأن استخدام اللولب بأنواعه كمانع للحمل؛ سوف يؤدي لزيادة النزف أثناء الدورة الشهرية، وأن تزيد أيامها على خمسة أيام، وقد تصل إلى ثمانية أيام، وتكون غزارتها ملحوظة، بحيث تستدعي أن تحصلي على الراحة، وكذلك الحصول على مكمل غذائي يحتوي على الحديد وبعض العناصر الغذائية المهمة من فيتامينات ومعادن؛ من أجل ألا تصابي بحالة من الهبوط والتعب وفقدان الطاقة.

لاحظي أنكِ في حال كنتِ أماً مرضعة؛ فسوف تكون دورتك الشهرية متباعدة؛ بمعنى أنها قد تأتي بشكل غير شهري، ولذلك يجب عليكِ عدم التساؤل هل تمنع الرضاعة الطبيعية الحمل؟ لأن هناك إمكانية لحدوث الحمل، رغم أن الدورة الشهرية لم تنزل، ولكن في حال نزولها؛ يلاحظ أنها غالباً ما تكون قليلة الأيام، ويكون النزف قليلاً وليس كما في حالات ما قبل الرضاعة.

ابتعدي عن اتباع الرِجيم القاسي، خاصة للبنت التي لم تتزوج بعد، حيث إن نقص الوزن المفاجئ لدى النساء يؤدي لحدوث علاقة مطردة؛ أي تناقص في أيام دورتها الشهرية، إضافة إلى حدوث تغيرات هرمونية في جسم المرأة، ويفضّل في حال استخدام أي برنامج لإنقاص الوزن أن يكون من خلال المتابعة مع طبيب متخصص.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 07:20 صباحاً - من الطبيعي أن تقع بعض النساء في حيرة، سواء كن آنسات لم يسبق لهن الزواج، أو كن متزوجات فعلاً، ويكون سبب الحيرة عن علامات مؤكدة لانتهاء الدورة الشهرية، خاصة في أوقات معينة من العام؛ مثل موسم الصيام، وكذلك موسم الحج، كما أن علامات انتهاء الدورة الشهرية تهم المرأة؛ لكي تحسب أيام تبويضها وفرص استعدادها للحمل.تطمئن أيضاً البنت التي لم يسبق لها الزواج على انتهاء دورتها الشهرية، بحيث تكون أيامها وغزارتها في الحدود الطبيعية، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، باستشارية النساء والولادة الدكتورة أمنية عبد الغفور، حيث أشارت إلىيجب عليك معرفتها، وكذلك التعرف إلى العوامل التي تؤدي لزيادتها أو نقصان أيامها؛ مثل استخدام موانع الحمل المختلفة، وغيرها من العوامل في الآتي:قد يهمك أيضاً: أسباب تكيس المبايض وتأثيره على الحمل* ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليك استشارة طبيب متخصص.