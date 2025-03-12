شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر المرأة.. 5 فحوصات ضرورية لوقايتك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

تختلف أعراض الأمراض لدى النساء كثيرًا عن تلك لدى الرجال، وغالبًا ما يتم تشخيص معظمها بشكل خاطئ - حتى مع الأمراض المزعجة لذا، من المهم إجراء فحوصات طبية منتظمة لتجنب المشكلات في المستقبل، بحسب موقع تايمز ناو.

فحوصات ضرورية للنساء لوقايتك من الأمراض

وفيما يلي بعض الإرشادات الخاصة بالفحص للنساء من سن 18 إلى 39 عامًا:

فحص سرطان الثدي

على الرغم من أن الفحص الذاتي للثدي أمر بالغ الأهمية أيضًا لاكتشاف أي خلل، يعتقد الخبراء أنه من المهم إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية للنساء دون سن الأربعين عامًا.

ومع ذلك، يصبح من المهم مناقشة والتوصية بفحوصات تصوير الثدي بالأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية إذا كان لديك خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي، مثل:

الأم أو الأخت التي أصيبت بسرطان الثدي في سن مبكرة

تحملين علامة وراثية عالية الخطورة

يقول الأطباء إن تصوير الثدي بالأشعة السينية هو أكثر اختبارات الكشف شيوعاً عن سرطان الثدي، حيث يساعد في الكشف عن الأورام الصغيرة جداً التي لا يمكن الشعور بها ويمكنه اكتشاف السرطان مبكراً، وتحسين نتائج العلاج. هناك أنواع مختلفة من تصوير الثدي بالأشعة السينية، بما في ذلك تصوير الفيلم على الشاشة، والتصوير الرقمي، وتصوير الثدي بالأشعة السينية الرقمية، والتصوير ثنائي الأبعاد الاصطناعي. يمكن لتصوير الثدي بالأشعة السينية المنتظم أن يقلل من خطر الوفاة بسبب سرطان الثدي.

اختبار مسحة عنق الرحم

سرطان عنق الرحم هو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء على مستوى العالم، حيث يعاني منه الملايين كل عام. وفقًا للأطباء، يجب على النساء الخضوع لفحص مسحة عنق الرحم للكشف عن سرطان عنق الرحم، والذي يتحقق من وجودخلايا غير طبيعية في عنق الرحم والتي قد تكون سرطانية أو لديها القدرة على التحول إلى سرطانية وقد تكشف أيضًا عن بعض أنواع العدوى والالتهابات.



خلال فحص مسحة عنق الرحم، يأخذ الطبيب خلايا من عنق الرحم لفحصها تحت المجهر. يجب فحص عنق الرحم لمن يتراوح عمرها بين 21 و30 عامًا إجراء فحص مسحة عنق الرحم مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. بين سن 30 و65 عامًا، يجب أن تخضعي لفحص مسحة عنق الرحم كل خمس سنوات.



يعتبر مقدمو الرعاية الصحية فحص مسحة عنق الرحم هو المعيار الذهبي للوقاية من سرطان عنق الرحم لأنه يكتشف التغيرات في خلايا عنق الرحم قبل أن تتحول إلى سرطان.

فحص الغدة الدرقية

بالنسبة للنساء، يتضمن فحص الغدة الدرقية عادةً فحص دم يقيس هرمون تحفيز الغدة الدرقية، أو TSH، والذي يشير إلى مشاكل الغدة الدرقية مثل قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية.



وفقًا للخبراء، فإن اضطرابات الغدة الدرقية أكثر شيوعًا بشكل ملحوظ لدى النساء مقارنة بالرجال، وهو ما لا يؤثر على صحتهن بشكل عام فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى العقم واضطرابات المزاج وارتفاع خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة مثل السرطان وصحة ما بعد الولادة. وبالتالي، يمكن أن يساعد الفحص في تحديد مشاكل الغدة الدرقية مبكرًا، قبل أن تصبح الأعراض شديدة أو قبل أن تؤدي إلى مضاعفات.

فحص القلب والأوعية الدموية

تعتبر مشاكل القلب أكثر شيوعًا وخطورة لدى النساء مقارنة بالرجال. حتى علامات أمراض القلب لدى النساء تختلف عن تلك لدى الرجال، ولهذا السبب تتجاهل العديد من النساء التشخيصات المهمة أيضًا.

وبحسب الخبراء، فإن هذا هو السبب في أنه من المهم للنساء إجراء فحص دوري للقلب، خاصة إذا كان لديهن تاريخ في عائلتهن، والذي يتضمن فحص ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية، إلى جانب تقييم عوامل الخطر الأخرى التي تشمل اختبارات مثل تخطيط كهربية القلب، أو تخطيط صدى القلب، أو اختبارات الإجهاد، اعتمادًا على الاحتياجات الفردية وعوامل الخطر.

اختبار كثافة العظام

يجب على جميع النساء إجراء اختبار كثافة العظام، المعروف أيضًا باسم فحص DEXA، لقياس قوة العظام وكثافتها. يساعد ذلك في تحديد ما إذا كنت تعانين من هشاشة العظام أو انخفاض كتلة العظام، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

حوالي 60% من الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل على مستوى العالم هم من النساء.

لذا، يجب عليك إجراء اختبار كثافة العظام في الفترة التي تسبق سن اليأس، وفي أغلب الأحيان في تلك الفترة توجد عوامل خطر مثل إصابة أحد الوالدين بكسر في الورك. يقول الأطباء إن النساء اللاتي مررن بانقطاع الطمث لديهن فرصة كبيرة لكسر العظام.

