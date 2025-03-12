شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة سحرية من مطبخك لحمايتك من الإمساك في رمضان.. المكونات وطريقة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

قد يتعرض البعض للاصابة بالإمساك خلال شهر رمضان بسبب اتباع نمط حياة غير صحي، وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب قصر العيني، انه للحماية من الإمساك في رمضان، يجب التركّيز على ما سمته "الخلطة السحرية" والممارسات الصحية خلال الصيام، وهي:

الخلطة السحرية (مشروب الألياف الطبيعية):

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الشيا أو بذور الكتان.

كوب من الماء الفاتر أو الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي (اختياري).

عصير نصف ليمونة (اختياري، لإضافة نكهة وتحسين الهضم).



طريقة التحضير:

1. انقع بذور الشيا أو بذور الكتان في الماء أو الحليب لمدة 30 دقيقة على الأقل (أو طوال الليل).



2. أضف العسل وعصير الليمون (إن رغبت).



3. اشربه على معدة فارغة عند الإفطار أو قبل السحور.

نصائح إضافية لتجنب الإمساك في رمضان:1. تناول الألياف

أكثر من تناول الفواكه (مثل التمر والتين والخوخ) والخضراوات وأهمها السلطة الخضراء يوميا والحبوب الكاملة.

2. شرب الماء

اشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، فهي لها القدرة علي تقليل الإصابة بالإمساك.

المشي الخفيف بعد الإفطار يساعد على تحسين الهضم، ولذا يجب المشي يوميا نص ساعة علي الاقل.

4. تجنب الأطعمة المسببة للإمساك

مثل الأطعمة المقلية، الدهنية، والحلويات بكميات كبيرة، والإكثار من الألياف والماء.