7 عادات يومية تقلل فرص الإصابة بفقر الدم

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فقر الدم يتسم بنقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين، ويضعف قدرة الجسم على نقل الأكسجين، مما يؤدي إلى التعب والضعف ومشاكل صحية أخرى.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فقر الدم يؤثر على ما يقرب من 1.62 مليار شخص على مستوى العالم، مع انتشار كبير بين النساء والأطفال. ومعالجة هذه الحالة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة والرفاهية.

فهم تأثير فقر الدم

يمكن أن تنتج الأنيميا عن عوامل مختلفة، بما في ذلك نقص التغذية، أو الأمراض المزمنة، أو الحالات الوراثية، ووفقا لموقع " NDTV"، فإن السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم هو نقص الحديد، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الهيموجلوبين، يعيق هذا الانخفاض توصيل الأكسجين إلى الأنسجة، مما يسبب أعراضًا مثل التعب وضيق التنفس والدوار.

إذا تُركت الأنيميا دون علاج، فقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك مشاكل القلب وتأخر النمو عند الأطفال.

7 عادات يومية لتقليل خطر الإصابة بفقر الدم

دمج استراتيجيات محددة في روتينك اليومي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بفقر الدم ويعزز الصحة العامة.

1. تناول الأطعمة الغنية بالحديد

قم بدمج مصادر الحديد الهيمي، مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن، والحديد غير الهيمي، مثل العدس والفاصوليا والخضراوات الورقية، في نظامك الغذائي، يمتص الجسم الحديد الهيمي بسهولة أكبر، ولكن الجمع بين النوعين يضمن تناول كمية كافية منه.

2. تعزيز امتصاص الحديد مع فيتامين سي

يعزز فيتامين سي امتصاص الحديد غير الهيمي بشكل كبير، تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الحمضيات والطماطم والفلفل الحلو، إلى جانب الوجبات الغنية بالحديد لتحقيق أقصى استفادة.

3. اختر الأطعمة المدعمة بالحديد

تحتوي العديد من الحبوب والخبز وبدائل الحليب النباتية على الحديد، تضمين هذه المنتجات في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تلبية متطلبات الحديد اليومية، وخاصة بالنسبة للنباتيين.

4. كن حذرا من المثبطات

يمكن للمواد مثل حمض الفيتيك، الموجود في الحبوب والبقوليات، أن تمنع امتصاص الحديد، ويمكن أن يؤدي نقع أو تخمير هذه الأطعمة قبل تناولها إلى تقليل تأثيراتها المثبطة.

5. الحد من شرب الكافيين

تحتوي المشروبات مثل الشاي والقهوة على مركبات قد تعيق امتصاص الحديد، ومن المستحسن تناول هذه المشروبات بين الوجبات وليس أثناءها لتقليل تأثيرها.

6. تناول المكملات الغذائية عندما يكون ذلك ضروريًا

بالنسبة للأفراد الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم من الحديد من خلال النظام الغذائي وحده، قد تكون المكملات الغذائية مفيدة، ومع ذلك، من الضروري استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل البدء في تناول أي مكملات غذائية لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.

7. الفحوصات الصحية الدورية

يمكن أن تكشف فحوصات الدم الروتينية عن العلامات المبكرة لفقر الدم، مما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب، وهذا مهم بشكل خاص للأفراد الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم، مثل النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.