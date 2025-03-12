شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب قمر الدين فاتح للشهية ويقلل الإحساس بالعطش فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

مشروب قمر الدين من المشروبات المميزة لشهر رمضان المبارك، وهو عبارة عن مشمش مجفف مع بعض الإضافات، فى هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية لمشروب قمر الدين.



قال الدكتور جمال عاصم، أخصائي التغذية وعلاج السمنة جامعة طنطا، إن مشروب قمر الدين من المشروبات الرمضانية الشائعة والكوب الواحد من هذا العصير به 300 سعر حرارى.



وأوضح أن عصير قمر الدين غني بالأملاح المعدنية ( البوتاسيوم، الماغنسيوم، الحديد ،الزنك ) ولذلك هو تعويض جيد عن من يقوم بمجهود بدني مرتفع في نهار رمضان.وأكد أنه يجب تجنب مريض السكر تناول هذا العصير، لأنه غني بالسكر، مضيفا أنه فاتح جيد للشهية ويقلل الاحساس بالعطش.وأشار إلى أن كوب واحد من قمر الدين يوفر 94% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين أ و19% من الحديد.كما يحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة ومن المعروف أنه يخفض الكوليسترول ويحسن الهضم.

القيمة الغذائية للمشمش المجفف

المشمش المجفف الذى يصنع منه مشروب قمر الدين يتكون من العناصر الغذائية التالية، بحسب موقع bffarms

الألياف القابلة للذوبان - من خلال جذب الماء لتكوين هلام أثناء الهضم، تساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم. وتجعلك الألياف القابلة للذوبان تشعر بالشبع لفترة أطول، وهو أمر رائع لمرضى السكري من النوع 2 الذين يعانون من السمنة المفرطة، أو أي شخص يتطلع إلى الحصول على نتائج إيجابية في نظامه الغذائي.

البوتاسيوم هو معدن طبيعي يوجد في العديد من الأطعمة ويساعد في وظائف المخ وتنظيم نسبة السكر في الدم. كما أن البوتاسيوم عبارة عن إلكتروليت يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في خلايا الجسم.

فيتامين أ - يحافظ على صحة العين والعظام والأسنان، ويمنع تكون حصوات المسالك البولية، ويقوي خلايا الدم البيضاء. كما أصبح فيتامين أ مضادًا للأكسدة يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وهو مفيد جدًا لتعزيز الجهاز المناعي بشكل عام.

الكالسيوم - يساعد في التحكم في الوزن، ويقاوم السرطان وهشاشة العظام، ويساعد في الحفاظ على صحة القلب. من المهم أن نلاحظ أن جسمك لا يستطيع إنتاج الكالسيوم بمفرده، مما يجعله معدنًا أساسيًا يجب تضمينه في نظامك الغذائي اليومي.