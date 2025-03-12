شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. أضف الكمون والحلبة والكزبرة للماء الدافئ لفقدان الوزن ودعم الهضم والان مع تفاصيل الخبر

سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو تعزيز عملية التمثيل الغذائي أو ببساطة إزالة السموم بعد بعض الإفراط في تناول الطعام غير الصحي، فإن كوبًا دافئًا من هذا المشروب المنقوع بالتوابل قد يصلح كل شيء، وهو عبارة عن الكزبرة مع الكمون والحلبة وإضافتهم للماء الدافئ، حيث يمكن أن يكون هذا المشروب علاج قوى للعديد من أمراض الجهاز الهضمي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 أسباب تجعل إضافة هذا المشروب إلى روتينك اليومى فكرة رائعة:تحسين الهضم والتمثيل الغذائي

إحدى الفوائد الرئيسية لتناول هذا المشروب هو أنه يساعد في إزالة السموم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وذلك لأن الكزبرة تحتوي على زيوت طبيعية تحفز عملية الهضم، بينما يحفز الكمون إفراز المزيد من الإنزيمات الهضمية، مما يجعل الهضم أسهل للجسم، وتحتوي بذور الحلبة على ألياف قابلة للذوبان، مما يعمل على استقرار حركة الأمعاء وتجنب الإمساك، ويمكن أن ينشط هذا المشروب الجهاز الهضمي، ويزيد من التمثيل الغذائي ويحسن الهضم أثناء النهار.

التحكم في مستويات السكر في الدم

يُعد ماء الأعشاب هذا مفيدا بشكل خاص لمرضى السكر أو أولئك الذين يعانون من تقلبات سكر الدم، فقد ثبت أن كلًا من الكمون والحلبة ينظمان مستويات سكر الدم عن طريق جعل الجسم أكثر حساسية للأنسولين، بينما تمتلك بذور الحلبة أليافًا تسمى الجلاكتومانان، والتي ارتبطت بتحسين التحكم في سكر الدم، حيث إن تناول هذا المشروب يمكن أن يحافظ على سكر الدم تحت السيطرة ويتجنب أي ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، مما قد يكون مفيدًا جدًا في تنظيم مرض السكري.

تطهير الجسم

الحلبة والكمون والكزبرة هي عوامل تطهير، وهذه النباتات تنقي الجسم عن طريق إزالة السموم من الكلى والكبد، حيث تحتوي الكزبرة على مضادات الأكسدة التي تقتل الجذور الحرة، في حين أن الكمون قادر على تحفيز إفراز الصفراء لمساعدة الكبد في إزالة السموم، والحلبة لها تأثير مدر للبول خفيف لإزالة الفضلات الزائدة والسموم مثل البول، وشرب هذا الماء قد يزيل السموم من جسمك وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى صحة أفضل بشكل عام.

الحفاظ على صحة الجلد

يمكن أن يؤدي تناول الكزبرة والكمون وماء الحلبة يوميًا إلى بشرة أكثر صحة ونقاءً، فالكزبرة مضادة للالتهابات، وتهدئ البشرة، بينما يساعد الكمون في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يعطي بنية للبشرة، أما الحلبة، وهي عشبة مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، تساعد في تقليل حب الشباب والبثور، ويمكن لتناول هذا الماء أن يحافظ على بشرة متوهجة وصحية من خلال تقليل الالتهاب الداخلي وتطهير الجسم.

إنقاص الوزن

الكزبرة والكمون والحلبة هي أفضل المكونات لإنقاص الوزن، حيث تعمل الحلبة والكمون على منع الانتفاخ ودعم الهضم الصحى لتجنب الشعور بالثقل بعد تناول الطعام، كما تعمل الحلبة على كبح الجوع غير المرغوب فيه، وتحتوي الحلبة على الألياف التي ستمنعك من الإفراط في تناول الطعام وستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.