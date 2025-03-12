شكرا لقرائتكم خبر عن لو حيرانة في أكلهم.. وجبات سناك صحية خفيفة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

تحتار الأمهات أمام طعام الأطفال خاصة تلك الوجبات البينية بين الوجبات الرئيسية، حيث يجب أن تتحقق فيها شروط الصحة والسعرات القليلة مع الكثير من العناصر الغذائية الصحية مثل الكربوهيدرات والدهون الصحية مع الألياف والنشويات والتوازن أيضًا مع البروتين، فكيف يمكن تحقيق هذه المعادلة؟

يوضح تقرير نشر في موقع "هيلب جايد" الصحي أن البحث عن الوجبات الخفيفة في النظام الغذائي للطفل أحد أهم الخطوات التي يجب أن تحرص عليها كل أم، وهناك مجموعة من النصائح التي يجب أن تتوفر في تلك الأنواع من الوجبات:

اركز بشكل كبير على الفاكهة كوجبات بينية صحية.

اركز على الخضراوات خاصة الورقية منها، يمكن التركيز على شرائح الفلفل الحلو والكرفس والجزر.

الحبوب والبقوليات الصحية مثل الحمص الغني بالبروتين أو الدهون الصحية مثل الأفوكادو.

يمكن إعداد صينية من الوجبات الخفيفة يتناولها الطفل بين الحين والآخر على مرات عدة، مثل شرائح التفاح والجزر والكمثرى.

البسكويت المصنع منزليًا بدقيق صحية أو قمح كامل.

يمكن أيضًا تناول زبدة الجوز على خبز من القمح الكامل أو زبدة الفول السوداني.

يمكن تناول الحمص وإضافة التوابل إليه ليصبح سناك صحي.

يمكن دمج الفواكه مع بعضها البعض، مثل شرائح الموز والأناناس والعنب والفراولة.

يمكن اعتبار البيض نوعًا من السناك الصحي المفيد الغني بالبروتين والمشبع للغاية للطفل الصغير والمقوي.

الطماطم الصحية الغنية باللوتين مهمة للغاية للطفل وصحته، اجعليها من الوجبات الخفيفة، واضيفي إليها نوعًا آخر من الخضار، على سبيل المثال.

تبدأ الوجبات الخفيفة الصحية ببداية يوم صحية، فلابد من الحفاظ على وجبة فطور صحية للطفل الصغير في بداية اليوم حتى يتمكن الجسم من الاستفادة من باقي الوجبات البينية الصغيرة في داخل اليوم.

فيجب البدء بوجبات صحية مثل البيض أو اللبن، يمكن تناول الزبادي أو البدء بدقيق الشوفان صباحًا أو عمل سموزي من اللبن والفاكهة المفضلة للطفل وغيرها من الخيارات.

اركز على الدهون الصحية مثل تناول حفنة من المكسرات مثل الفول السوداني أو وعاء من التوت تلك الفاكهة الصحية.

هل هناك أطعمة سريعة صحية للطفل؟

أجاب تقرير مؤكدًا أن الوجبات السريعة غالبًا ما تكون مليئة بالسعرات الحرارية والصوديوم والدهون غير الصحية، ولكن يمكن اختيار الوجبات السريعة الأكثر صحة، مثل تلك الوجبات التي تحتوي على أقل من 500 سعر حراري وتجنب الأطعمة المقلية والتركيز على المشوية، فضلاً عن الأطعمة التي تمنح البروتين والألياف والشبع لفترة أطول وتجنب المشروبات السكرية لأنها تضيف السعرات الحرارية.