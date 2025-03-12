شكرا لقرائتكم خبر عن تصلب العضلات الصباحي يشير لهذه الحالة.. ما طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

تظهر أعراض مرض الروماتيزم العضلي المتعدد بشكل مفاجئ وتكون أكثر شدة في الصباح، وقد يستمر تيبس الصباح بشكل عام لمدة 30 دقيقة على الأقل أو أكثر، على الرغم من أن الألم قد يكون شديدًا جدًا، إلا أنه يمكن تخفيفه بالنشاط.

إذا كنت تستيقظ في الصباح وتشعر بتصلب الوركين والظهر والرقبة، قد ترغب في إجراء فحص لمرض الروماتيزم العضلي المتعدد (PMR).فهو حالة تتميز بالالتهاب الذي يؤدي إلى آلام وتيبس العضلات، وخاصة في الكتفين والوركين.

ما هي علامات وأعراض ألم العضلات الروماتزمي

تظهر العلامات والأعراض عادةً بشكل ثنائي وقد تشمل:

ألم أو انزعاج في الكتفين

ألم أو انزعاج في الرقبة أو الجزء العلوي من الذراعين أو الأرداف أو الوركين أو الفخذين

تصلب في المناطق المصابة، وخاصة في الصباح أو بعد فترات من عدم النشاط

انخفاض نطاق الحركة في المناطق المصابة

ألم أو تصلب في المعصمين أو المرفقين أو الركبتين

بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه علامات وأعراضًا أكثر عمومية، مثل:

حمى خفيفة

التعب

شعور عام بالضيق (الضيق)

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المقصود

الاكتئاب

ما هي أسباب ألم العضلات الروماتزمي

يمكن أن تشمل أسبابه ما يلي:

العوامل الوراثية.

التأثيرات البيئية مثل العدوى.

الشيخوخة.استجابة مناعية ذاتية حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ.

كيف يتم تشخيص ألم العضلات الروماتزمي

وفقا لمؤسسة التهاب المفاصل إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا وتظهر عليك الأعراض والعلامات التالية، فمن المرجح أن يقوم طبيبك العام بتشخيص وبدء العلاج على الفور إذا لاحظ التالى:

ألم حديث في الكتف أو الرقبة أو الورك أو الفخذ على جانبي الجسم يستمر لمدة أسبوعين على الأقل.

آلام وتيبس في العضلات في الكتفين أو الوركين أو الفخذين في الصباح يستمر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ارتفاع مستويات الالتهاب التي تشير إليها فحوصات الدم.

غياب أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي مثل تورم المفاصل، أو نتائج اختبارات الدم السلبية.

كيف يتم علاج ألم العضلات الروماتزمي

اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في تخفيف الآثار الجانبية للكورتيكوستيرويدات، كما أن تناول نظام غذائي متوازن وتقليل تناول الملح يمكن أن يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تعزز قوة العظام والعضلات وتساعد في تجنب زيادة الوزن.

لتقليل احتمالات التعرض للآثار الجانبية أثناء العلاج، قد ينصحك طبيبك بتناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د يوميًا، غالبًا ما يُنصح بتناول المكملات الغذائية لمن يستخدمون الكورتيكوستيرويدات لأكثر من ثلاثة أشهر، قد يوصي طبيبك أيضًا بالعلاج الطبيعي للمساعدة في تعزيز قوتك وتوسيع نطاق حركتك.

