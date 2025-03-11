شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية مبكرة لسرطان البنكرياس لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

البنكرياس عضو غير بارز، خلف معدتك، ولكن متاعبه لها أعراض واضحة، غالبًا ما يتسلل سرطان البنكرياس، وعلى الرغم من أنه من الصعب اكتشافه مبكرًا، فقد يرسل جسمك بعض الأعراض الخفية، نتعرف عليها في السطور التالية ، بحسب موقع تايمز ناو.

فقدان الوزن غير المبرر

قد يكون فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر دون تغيير في النظام الغذائي أو روتين التمارين الرياضية علامة مبكرة. إن هذا قد يحدث لأن السرطان يؤثر على قدرة جسمك على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

آلام البطن أو عدم الراحة:

يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس ألمًا في الجزء العلوي من البطن أو الظهر.

قد يكون الألم خفيفًا أو مؤلمًا وقد يأتي ويختفي، أو يزداد سوءًا بمرور الوقت".

فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة

إن الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام أو فقدان الشهية تمامًا قد يشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.

وقد يكون هذا بسبب ضغط الورم على المعدة أو تأثيره على وظيفة الجهاز الهضمي.

الإرهاق

التعب المزمن أو الضعف، حتى بعد الراحة الكافية، أمر شائع مع سرطان البنكرياس. يمكن أن يحدث هذا بسبب استجابة الجسم للسرطان أوسوء امتصاص المغذيات.

اليرقان (اصفرار الجلد أو العينين)

يحدث اليرقان عندما يسد الورم القناة الصفراوية، مما يتسبب في تراكم الصفراء في الكبد. يؤدي هذا إلى اصفرار الجلد والعينين، والبول الداكن، والبراز الفاتح اللون".

تغيرات في البراز:

يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس تغيرات في حركات الأمعاء، مثل البراز الشاحب أو الدهني أو العائم الذي يصعب إخراجه يحدث هذا عندما يعجز البنكرياس عن إفراز الإنزيمات اللازمة للهضم.

ظهور مرض السكري الجديد

أنه إذا أصبت بمرض السكري، خاصة بعد سن الخمسين، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بسرطان البنكرياس. ويمكن أن يؤثر الورم على قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

