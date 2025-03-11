شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد.. كيف تحتوى أبناءك وتكون جزءا من حياتهم والان مع تفاصيل الخبر

يدور مسلسل كامل العدد 3 في إطار عائلى اجتماعى، ويسابق في مارثون دراما رمضان 2025 و يعرض على قناة ON ومنصة Watch it الرقمية ، حيث ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم.

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل كامل العدد 3، عثور شريف سلامة على أقراص مخدرة فى حقيبة فريدة ابنته، ونتعرف في التقرير التالى على مخاطر المواد المخدرة في سن المراهقة، حيث كشفت تقارير صحية أنه أصبح هناك تزايد في أعداد المراهقين المدمنين على المخدرات بمعدلات متزايدة الخطورة.

ووفقا لموقع " boysteenchallenge" من الأهمية أن يتولى الآباء دورًا نشطًا في حياة أطفالهم، فيمكن أن يحدث التدخل المبكر فرقًا كبيرًا في حياة الطفل، وهناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها لحماية أطفالك من تعاطي المخدرات.

كن جزءًا من حياة طفلك

مع نمو الأطفال وتحولهم إلى مراهقين، قد يصبحون أكثر عزلة، هذا سلوك طبيعي، لكنه لا يعني أنه يجب عليك السماح لطفلك المراهق باستبعادك تمامًا، يجب عليك مع ذلك حضور جميع الأحداث الرياضية أو الحفلات الموسيقية التي قد يستضيفها طفلك.

بعد ذلك، أخبر طفلك بمدى فخرك به، فهذه لفتة بسيطة، لكنها تساعد كثيرًا في إعلام طفلك بأنك موجود في كل خطوة على الطريق.

تعيين الحدود

يجب أن تضع حدودًا لطفلك، وخاصةً عندما يبدأ في القيادة، فيجب أن توضح له القواعد بوضوح، وفي حالة مخالفة طفلك لقاعدة ما، فيجب عليك معاقبته وفقًا لذلك.

تأكد من عدم العقاب الشديد، لأن ذلك قد يدفع طفلك إلى التمرد أكثر، وعلى العكس من ذلك، يجب عليك مكافأة السلوك الجيد، فعندما يرى طفلك أنك وضعت حدودًا واضحة، فسوف يكون أقل ميلًا إلى تجاوزها.

كن قدوة إيجابية

ينظر الأطفال إلى والديهم باحترام أكثر مما تتصور، فإذا رأوك تتعاطى المخدرات، فمن المرجح أن يفعلوا ذلك تقليداً لك.

التدخل وفقا للموقف

إذا اكتشفت أن ابنك المراهق يتعاطى المخدرات أو يختلط بأشخاص سيئين، فأنت بحاجة إلى التصرف بشكل سليم، من الطبيعي أن تشعر بالغضب والإحباط، ومع ذلك، لا تريد أن تتصرف بغضب، بدلاً من ذلك، فإن أفضل مسار عمل يمكنك اتخاذه هو تقديم المشورة لطفلك.

لا تستسلم

تربية الطفل هي واحدة من أصعب التجارب التي قد تمر بها، ولكنها مجزية، خلال هذه الفترة العصيبة، تأكد من قضاء بعض الوقت في الاعتناء بنفسك عاطفيًا وروحيًا.



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