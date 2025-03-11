شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بطب الأزهر: شهر رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن إدمان التدخين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود صديق، الأستاذ بكلية الطب ونائب رئيس جامعة الأزهر، أن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة عظيمة للمسلمين للإقلاع عن العادات الضارة، وعلى رأسها التدخين، وذلك امتثالًا لأوامر الله سبحانه وتعالى فى تجنب ما يضر بالنفس والآخرين.

وأوضح الأستاذ بكلية الطب ونائب رئيس جامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "صحتك فى رمضان"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن التدخين لا يقتصر ضرره على المدخن فقط، بل يمتد ليؤثر سلبًا على من حوله، مؤكدًا أن الدراسات الطبية أثبتت ارتباط التدخين بعدد من الأمراض الخطيرة، مثل أمراض الجهاز التنفسى وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وأشار إلى أن الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس خلال الصيام يمنح الإنسان فرصة قوية للتغلب على إدمان التدخين، حيث يعتاد الجسم على الابتعاد عنه لساعات طويلة، مما يسهل عليه الإقلاع عنه نهائيًا إذا توفرت لديه الإرادة والعزيمة.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن الإسلام يدعو إلى تجنب الضرر، سواء للنفس أو للغير، مستشهدًا بقول النبى صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، داعيًا المدخنين إلى استغلال نفحات هذا الشهر الفضيل فى ترك هذه العادة الضارة والاستعانة بالله لتحقيق حياة صحية أفضل.