شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حكايات الطب.. قصة أمريكي عاش بدون قلب 555 يوما والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع "cnn" قصة لشاب أمريكي يبلغ من العمر 25 عاما، عاش بقلب اصطناعي لمدة تزيد عن عام حتي إيجاد متبرع بالقلب له.

والقصة أن ستان لاركين شاب في مقتبل عمره كان يعاني من قصور في القلب، وتعرض لأزمات صحية متتالية وكان من الضرورى خضوعه لزراعة قلب، مما تسبب في اتخاذ الأطباء قرارا بوضع قلب اصطناعي للمريض حين إيجاد متبرع.

وللتوضيح والفهم الأكثر فالقلب الإصطناعي هو عبارة عن حقيبة تحمل على الظهر طيلة اليوم، وتعمل على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسد، و ظل يستعمله المريض بقصور القلب، إلى حين إيجاد متبرع.



وفي البداية كان الأطباء يعتقدون أن البحث عن إيجاد متبرع عملية سنتستغرق أسابيع، ولكنها ظل فترة طويلة أكثر من عام، وهذا دفع الأطباء بتزويد ستان بالقلب الاصطناعي المحمول لكي يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، حتي إيجاد القلب الجديد.



وظل يحمل ستان القلب الاصطناعي علي ظهره لمدة 555 يوما، أي أكثر من عام، فلك أن تتخيل أن شخص يظل يحمل حقيبة علي ظهره لوزن 6 كيلو ويكون الجهاز موصلا بالأوعية الدموية للمريض، وكل ذلك من أجل الحفاظ علي الأوكسجين في الجسم.



وبعد مرور المدة المذكورة خضع ستان لعملية زراعة القلب، وإزالة القلب الاصطناعي وكانت عملية ناحجة وعاش بصحة جيدة خالية من الأمراض.



