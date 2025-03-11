شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على فطارك.. العدس كنز غنى بالعناصر الغذائية المهمة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

العدس يُعتبر من الأطعمة المغذية والمفيدة جدًا على مائدة رمضان، حيث يوفر العديد من الفوائد الصحية التى تساعد الصائم على الحفاظ على طاقته وصحته، ولذا يجب تقديمه على مائدة إفطار شهر رمضان، للحصول على فوائده الكثيرة.

قدمت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارى التغذية العلاجية والسمنة كلية طب قصر العينى، بعض فوائد العدس خلال شهر رمضان، ومنها..

1. مصدر غنى بالبروتين النباتى

العدس يُعتبر بديلاً ممتازًا للبروتين الحيوانى، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين ولتعزيز الشبع بعد يوم طويل من الصيام.

2. يعزز الشعور بالشبع

نظرًا لاحتوائه على الألياف والبروتين، يُساعد العدس فى الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الإفراط فى تناول الطعام بعد الإفطار.

3. يمد الجسم بالطاقة

العدس يحتوى على الكربوهيدرات المعقدة التى تُوفر طاقة مستدامة للصائم دون التسبب فى ارتفاع سريع لمستوى السكر فى الدم.

4. يسهل الهضم ويقى من الإمساك

الألياف الموجودة فى العدس تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك، الذى يُعد مشكلة شائعة في رمضان بسبب تغير العادات الغذائية.

5. يحافظ على صحة القلب

العدس غنى بمضادات الأكسدة، وحمض الفوليك، والمغنيسيوم، مما يُساهم فى تقليل مستوى الكوليسترول السيئ وتحسين صحة القلب.

6. يساعد فى ضبط مستوى السكر فى الدم

لأن العدس يحتوى على مؤشر جلايسيمى منخفض، فإنه يُساعد فى تنظيم مستويات السكر فى الدم، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكر فى رمضان.

7. يعزز المناعة

يحتوى العدس على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك، والتي تدعم جهاز المناعة، مما يساعد في مقاومة التعب والضعف خلال الصيام.

ما أفضل طريقة لتناول العدس فى رمضان

- شوربة العدس.. خيار شائع ومغذي للإفطار، حيث يُساعد على تعويض السوائل المفقودة ويُعزز الهضم.

- سلطة العدس.. يمكن تحضيرها مع الخضراوات الطازجة لتعزيز الفوائد الصحية.

- إضافته للأطباق الرئيسية.