شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس.. إزاى تتخطى صدمة فقدان قريب بعد موت قطايف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، انهيار "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقى، بعد وفاة "قطايف" معتز هشام.

يعرض مسلسل ولاد الشمس الحلقة 11، بطولة النجمين أحمد مالك وطه دسوقي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON وON دراما وCBC وCBC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

كيف تتخطى صدمة فقد صديق لك؟

فقد صديق مقرب لأى سبب من الأسباب صدمة نفسية تتطلب تخطياً جيداً وسليماً نفسياً، ويوضح تقرير نشر فى موقع "هيلب جايد"، أن هناك مجموعة من النصائح والخطوات التي يجب اتباعها:

احتفل بحياة من تحب وأودعه توديعًا جيدًا، وأوجد طرقًا للاحتفال بهذا الشخص ومد سيرته.

احتفظ بمذكراته أو رسائله أو صوركما معًا، هذه الأمور تخفف من حزنك.

اعتني بنفسك، هذه النصيحة هي أولى النصائح التي يجب أن تتبعها، فلابد من الاعتناء بصحتك العقلية والجسدية، ولا تكن فريسة للاكتئاب والحزن الشديد الذى قد يوصلك إلى حد الاضطرابات النفسية الحادة.

مارس الرياضة حتى تتخلص من التوتر الحاد حول الحصول على نوم جيد من خلال الإجهاد البدني بالنهار من خلال ممارسة الرياضة.

طبق تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل واليوجا لتخفيف الألم والقلق الحاد والتوتر.

اقضي بعض الوقت في الطبيعة والتأمل الجيد للشعور بالراحة.

ابحث عن مساعدة مهنية متخصصة إذا كان حزنك يغلبك أو لا تستطيع التعامل معه أو إدارة أعراضه، فقد يكون الأمر يصل حد الحزن المعقد أو الصدمة أو اضطراب ما بعد الكرب أو الاكتئاب السريري، مما يؤدي إلى أضرار عاطفية كبيرة، فاتصل واعرض حالتك على طبيب مختص نفسي خاصة إذا شعرت بهذه الأعراض تشعر أن الحياة لا تستحق العيش أو تتمنى الموت أو تلقي اللوم على نفسك بسبب خسارتك لصديقك.