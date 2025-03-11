شكرا لقرائتكم خبر عن استغل رمضانك.. التمر باللبن علاج فعال لنزلات البرد والسعال مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يجلب تغير الطقس الأمراض والعدوى مثل نزلات برد والأنفلونزا والسعال، ورغم أن الأدوية توفر بعض الراحة، فإن تعزيز مناعتك من الداخل هو المفتاح، ويمكن لتناول كوب من التمر مع الحليب أن يعالج نزلات البرد والعدوى الموسمية، حيث نتناوله يوميًا على وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، ويمكن أن يساعدنا ذلك فى درء العدوى، حسبما أفاد تقرير موقع Food-ndtv.

القيمة الغذائية للتمر

التمر مصدر غذائي قوي، وهو طعام مثالي لمكافحة هذه الأمراض الموسمية، وبصرف النظر عن نكهته اللذيذة فى الحلويات، فإن التمر يوفر ثروة من الفوائد الصحية، من تحسين الهضم وصحة القلب إلى الإدارة الفعالة لمرض السكر، كما أنه علاج تقليدى لنزلات البرد والسعال والأنفلونزا خاصة مع تقلبات الطقس، وعند دمجه مع اللبن يمكن أن يكون مشروبًا خارقًا لعلاج العدوى الموسمية، على النحو التالى..

التمر مصدر للطاقة

التمر غنى بالسكر الطبيعى (الجلوكوز والفركتوز) الذى يعزز من مستويات الطاقة فى الجسم، مما يساعد فى محاربة التعب الذى يصاحب نزلات البرد.

مضاد للبكتيريا والفيروسات

التمر يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والمركبات التي تعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، مما يساعد في تسريع التعافي من البرد.

اللبن لتعزيز المناعة

اللبن يحتوى على البروبيوتيك (البكتيريا المفيدة) التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتقوى المناعة، مما يساعد الجسم فى مقاومة الفيروسات ومسببات الأمراض.

ترطيب الجسم

تناول اللبن مع التمر يساعد على ترطيب الجسم، وهو أمر مهم جدًا أثناء البرد، حيث يمكن أن يكون الجسم معرضًا للجفاف بسبب الحمى أو السيلان الأنف.

مفيد لصحة الجهاز التنفسى

التمر يحتوى على مغذيات مثل فيتامين C وبعض المعادن التى تساهم فى تقوية الجهاز التنفسى، مما يساعد فى التخفيف من أعراض البرد مثل الاحتقان والسعال.

يمنحك الراحة ونوما هادئا

التمر يحتوى على المغنيسيوم، وهو معدن يساعد فى استرخاء العضلات وتحسين النوم، وهو أمر مفيد أثناء فترة المرض.