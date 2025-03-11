شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي.. طرق تهيئ ابنك للانتقال لمدرسة أخرى على طريق روبى والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل إخواتي بطولة النجمات نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، والذي ينافسن به ضمن سباق دراما رمضان 2025، على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

روبي تعمل جاهدة بكل طاقتها خلال المسلسل لإلحاق أطفالها بمدرسة دولية، ونجحت بالفعل في هذا الأمر، فكيف يمكن لكل أم أن تهيئ أطفالها عند الانتقال من مدرسة إلى أخرى وتغيير البيئة المدرسية التي كانوا يعايشونها فجأة؟.

أجاب تقرير نشر في موقع "تشيلدرنز"، المعني بصحة الطفل ومشكلاته، أنه عند انتقال الأطفال من مدرسة إلى أخرى وتغيير بيئتهم أيًا كانت نوعية البيئة التي ينتقلون إليها يجب أن تحرص الأم على تهيئتهم تهيئة كاملة للانتقال لتلك البيئة الجديدة، بعض الخطوات النفسية يمكن أن تكون مفيدة في هذا الصدد:

تحدث مع أطفالك في أسئلة مفتوحة لفهم مشاعرهم تجاه الالتحاق بمدرسة جديدة، على سبيل المثال اطرح عليه بعض الأسئلة: ما هو الشيء الأكثر قلقًا بالنسبة لك عند الانتقال إلى تلك المدرسة؟ من الإجابات سوف تفهم مشاعر طفلك وسوف تتعامل معها بشكل ذكي وتعرف ما يقلقهم وتحاول طمانتهم بشكل كبير.

تفهم قلق أطفالك أو مشاعرهم المضطربة تجاه مدرستهم الجديدة، عليك أن تكون أكثر تفهمًا لمشاعرهم.

ساعِد طفلك على التعامل مع تلك المشاعر بشكل ذكي وصحي، عليك أن تعلموه استراتيجيات التكيف النشط خاصة إذا شعر بالإرهاق أو القلق أو التوتر، من تلك الاستراتيجيات أن يمارس الطفل رياضة أو هواية مثل الرسم أو الكتابة أو القراءة أو عزف الموسيقى أو الصلاة داخل المدرسة الجديدة.

لا تشعر أنت بالتوتر حتى لا يشعر أطفالك بمثل هذا التوتر وينتقل إليهم تدريجيًا، كن أكثر هدوءًا وتعاملًا مع الموقف.

اهتم بدراسة أنشطة المدرسة الترفيهية دراسة جيدة وحبب الطفلة فيها من خلال سردها له مثل الرياضة والنوادي ومجموعات الشباب التابعة لها والأنشطة الترفيهية حتى يشعر الطفل أنه هناك جانب ترفيهي وممتع في المدرسة الجديدة.

سهل عملية الانتقال إلى المدرسة الجديدة من خلال اصطحاب طفلك إلى جولة قبل بدء الدراسة لكي يراها على الطبيعة ويرغب في الانتقال إليها.

تفهم عدم التكيف طفلك في البداية مع مدرسته، واعطه الوقت كي يصبح أكثر تأقلمًا.