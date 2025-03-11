شكرا لقرائتكم خبر عن كلب يعقر طالبة.. التصرف الأمثل لو عضك كلب عشان تتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

أصيبت طالبة بعقر كلب حراسة أثناء خروجها من بوابة جامعة القاهرة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحول ذلك يقدم الخليج 365 لقرائه أهم الإسعافات الأولية عند تعرض أى شخص لعضة كلب، وفقا لموقع healthline.

ويجب تقديم الإسعافات الأولية فورًا عند تعرض أى شخص لعقر كلب، وذلك لتقليل خطر العدوى والمضاعفات، ومن أهم النصائح التالى..

1. تنظيف الجرح

اغسل الجرح فورًا بالماء والصابون جيدًا لمدة 5 إلى 10 دقائق على الأقل لتقليل خطر العدوى.

استخدم ماءً جاريًا دافئًا وصابونًا مضادًا للبكتيريا إن أمكن.

2. وقف النزيف

إذا كان هناك نزيف، اضغط بلطف على الجرح باستخدام قطعة قماش نظيفة أو شاش حتى يتوقف النزيف.

3. تطهير الجرح

بعد وقف النزيف، ضع مطهرًا مثل بيروكسيد الهيدروجين أو الكحول الطبى على الجرح.

4. تغطية الجرح

غطِّ الجرح بضمادة معقمة أو شاش نظيف للحفاظ عليه محميًا من التلوث.

5. مراقبة الأعراض

راقب الجرح بانتظام بحثًا عن علامات العدوى مثل الاحمرار، أو التورم، أو الألم المتزايد.

6. طلب المساعدة الطبية فورًا فى الحالات التالية

إذا كانت العضة عميقة أو كبيرة.

إذا كان الكلب غير معروف أو يبدو مسعورًا.

إذا لم يتم تطعيم المصاب ضد التيتانوس خلال آخر 5 سنوات.

إذا ظهرت علامات عدوى أو أعراض غير طبيعية.

7. أخذ اللقاحات اللازمة

قد يوصى الطبيب بأخذ حقنة مضادة للتيتانوس أو لقاح داء الكلب إذا كان الكلب غير مطعّم.