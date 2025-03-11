صحة ورشاقة

تجمع تبوك الصحي يدشّن حملة “صم بصحة” في محافظة ضبا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي، الدكتور عبدالإله بن محمد الحديثي، أمس الاثنين، حملة “صم بصحة” بمركز العربة المتنقلة، وبمركز صحي المقيطع في محافظة ضبا؛ بهدف توعية المراجعين بأفضل الممارسات الصحية والتغذية خلال الشهر الفضيل.

وأوضح الدكتور الحديثي أن الحملة ستستمر طوال شهر رمضان؛ لضمان وصول التوعية الصحية إلى أكبر عدد ممكن من الصائمين، وللاستفادة القصوى من الفوائد الصحية للصيام دون التعرض لمشكلات صحية، داعيًا المراجعين إلى متابعة التحديثات اليومية للحملة، والاستفادة من النصائح التي يقدمها المختصون.

وأكد أهمية التعاون بين جميع العاملين، من ممارسين صحيين وإداريين؛ لضمان تقديم خدمات صحية متميزة، مشيرًا إلى أن التجمع لن يدخر جهدًا في دعم المستشفيات والمراكز الصحية؛ لتوفير رعاية طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

من جهته، أعرب مدير مستشفى ضباء العام نادر الشريف، عن شكره للرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي على هذه الزيارة، معتبرًا إياها دافعًا لمواصلة العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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