شكرا لقرائتكم خبر عن لا تكسر صيامك على فنجان القهوة لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

يعزز الصيام صحة الجهاز الهضمي، حيث يمنحه استراحة تساعده في تطهير الجسم وتعزيز التمثيل الغذائي وتحسين الصحة العامة، ولا يتعلق الصيام فقط بتجنب تناول الطعام بل من المهم جيدًا ما يجب أن نفطر أو نكسر صيامنا عليه، حيث أن تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة، أول شيء عند الإفطار، قد تؤثر سلبًا على صحتنا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

هل يمكنك تناول الكافيين لكسر الصيام؟

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو لغبطة الهرمونات، فقد لا يكون شرب القهوة أو غيرها من المنتجات التي تحتوي على الكافيين أول شيء على معدة فارغة هو أفضل فكرة، ووفقًا لخبراء التغذية، فإن تناول القهوة على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى استجابة الجسم للتوتر، مما قد يزيد من مستويات الكورتيزول، ويمكن أن يسبب هذا الشعور بالقلق مشاعر بعدم الراحة، حتى لو كانت هذه المشروبات تعزز الطاقة مؤقتًا، وذلك لأن الطبيعة الحمضية للقهوة يمكن أن تكون قاسية على المعدة، مما قد يسبب عدم الراحة لبعض الأشخاص.

لذلك يجب أن تتجنب تناول مشروبات الكافيين أول شيء على معدة فارغة عند الفطار، ويقترح التقرير وصفات أخرى يمكن أن تعزز الهضم وتكون مفيدة عند تناولها على معدة فارغة، مثل تناول اللوز أو الجوز المنقوع وذلك نظرًا لمحتواهما الغنى من البروتين والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية، والأهم من ذلك كله أن كسر الصيام على التمر هو أفضل خيار صحى لكسر الصيام ويمكن بعدها تناول الشوربة الدافئة على المعدة من أجل التمهيد لتناول الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام.